Gol, emozioni e colpi di scena: l’Avellino piega la Carrarese

|
Getting your Trinity Audio player ready...
CARRARA – Partita ad alta tensione allo Stadio dei Marmi, dove l’Avellino conquista un successo prezioso battendo la Carrarese 4-3 nonostante l’inferiorità numerica per oltre un’ora.
L’avvio è subito intenso. Abiuso firma l’1-0 per i toscani al 16’, ma Crespi replica tre minuti dopo riportando l’equilibrio. Al 25’ Cicconi trasforma un rigore per il 2-1 Carrarese, prima che l’espulsione di Enrici (30’) lasci i biancoverdi in dieci. Sembra l’episodio chiave, ma al 37’ un’autorete di Ruggeri regala il 2-2 agli ospiti.
La ripresa è ancora più spettacolare. Dopo un’occasione fallita da Russo, lo stesso attaccante segna al 56’ il sorpasso Avellino. La Carrarese si riversa in avanti ma al 67’ arriva il colpo del 2-4 firmato da Besaggio. I padroni di casa non mollano e riaprono la gara all’81’ con Schiavi. Finale infuocato, con il portiere Iannarilli protagonista di un miracolo su Finotto all’89’.
Dopo sei minuti di recupero, l’Avellino può festeggiare: una vittoria di carattere, ottenuta in dieci uomini, che vale tre punti pesantissimi. La Carrarese, invece, paga errori difensivi e mancanza di cinismo sotto porta.
Il tabellino
Carrarese – Avellino 3-4
CARRARESE (3-4-2-1)
: Bleve; Imperiale, Salamon (58′ Zanon), Ruggeri; Zuelli, Hasa (57′ Schiavi), Sekulov (69′ Finotto), Bouah (74′ Torregrossa); Bozhanaj (46′ Arena), Cicconi; Abusio. All. Calabro.
AVELLINO (3-4-2-1):Iannarilli; Enrici, Simic (38′ Besaggio), Cancellotti; Missori (62′ Manzi), Palmiero, Sounas, Cagnano; Insigne (38′ Fontanarosa), Biasci (46′ Russo), Crespi (72′ Lescano). All. Biancolino.
RETI: 16′ Abusio (C), 18′ Crespi (A), 25′ Cicconi (C), Autogol Ruggeri (A), 56′ Russo (A), 68′ Besaggio (A), 82′ Schiavi (C)
NOTE: Ammoniti: Simic (A), Enrici (A), Biasci (A), Bozhanaj (C), Fontanarosa (A). Espulsi: Enrici (A)