Catanzaro e Carrarese, un punto a testa: legni, emozioni e gol annullati

CATANZARO – Il Ceravolo regala una sfida intensa ma senza vincitori. Catanzaro e Carrarese chiudono sull’1-1, al termine di una gara combattuta, segnata da episodi e grandi occasioni.

Il primo tempo si accende subito. Dopo appena due minuti, Iemmello riceve il primo giallo per un colpo proibito. La Carrarese risponde con coraggio: Bozhanaj ispira, Cicconi conclude, ma la difesa giallorossa chiude. L’equilibrio resta fragile. Al 17’ Pigliacelli sbaglia il rinvio, Bozhanaj ci prova dal limite ma calcia alto. Gli ospiti insistono e al 25’ vanno vicini al vantaggio: Finotto costringe il portiere alla respinta, sulla ribattuta Zanon trova la deviazione decisiva di Petriccione.

La partita resta viva. Al 33’ mischia in area, Pigliacelli respinge e Abiuso colpisce il palo da terra. Il Catanzaro reagisce subito con un colpo a giro di Nuamah: anche qui legno colpito, con Bleve a sfiorare il pallone. Nel recupero i calabresi sfiorano il vantaggio con Cissé, ma il portiere ospite è miracoloso. Si va al riposo sullo 0-0, tra emozioni e proteste.

La ripresa parte forte. Al 46’ il Catanzaro sblocca: Antonini insacca dopo una splendida azione corale, con cross di Pontisso e torre di Di Chiara. La Carrarese non molla e risponde con carattere: al 48’ Zanon sfiora il pari con una traversa tremenda. Al 64’ arriva l’1-1: Illanes sfrutta un inserimento perfetto e batte Pigliacelli di testa, dopo una punizione pennellata da Hasa.

Il finale è una girandola di emozioni. Skulov colpisce ancora la traversa dopo un contropiede di Melegoni. Dall’altra parte, Iemmello spreca un’occasione d’oro: salta Bleve ma calcia sull’esterno della rete. Non bastano i sette minuti di recupero: resta il pari, con rimpianti da entrambe le parti.

Per il Catanzaro è il terzo pareggio consecutivo, mentre la Carrarese conferma solidità e personalità. Una partita che ha regalato ritmo, duelli e due squadre mai dome

Il tabellino

CATANZARO (4-2-3-1):

Pigliacelli; Bettella, Antonini, Di Chiara (60’ Verrengia); Favasuli, Pontisso, Petriccone (74’ Rispoli), Nuamah (74’ D’Alessandro); Iemmello, Cissé (90′ Pandolfi); (74’ Oudin). Allenatore. Aquilani.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale, Zanon (74’ Bouah), Hasa, Zuelli (85’ Parlanti), Bozhanaj (33’ Melegoni), Cicconi, Finotto, Abiuso (74’ Sekulov). Allenatore: Calabro.

RETI: 46’ Antonini (CZ), 64’ Illanes (CR)

NOTE: Iemmello (CZ), Bozhanaj (CR), Hasa (CR), Nuamah (CZ), Di Chiara (CZ), Rispoli (CZ), Parlanti (CR).