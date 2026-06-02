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Atterraggio di fortuna con l’ultraleggero: 79enne finisce in ospedale con le gambe fratturate

Momenti di paura e tensione per l'episodio in un campo lungo la Tosco Romagnola che ha impegnato elisoccorso e vigili del fuoco

Cronaca
REDAZIONE
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Atterraggio di fortuna con l'ultraleggero: 79enne finisce in ospedale con le gambe fratturate (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura

SAN MINIATO – Grande paura nella mattinata di oggi (2 giugno) lungo la strada statale 67 Tosco-Romagnola Ovest, nel territorio comunale di San Miniato, dove un piccolo aereo ultraleggero è stato protagonista di un drammatico atterraggio di fortuna nei campi che costeggiano l’arteria stradale. Il velivolo avrebbe perso improvvisamente quota a causa di un’avaria al motore che ha costretto il pilota a tentare una manovra disperata per toccare terra.

L’impatto con il terreno agricolo è avvenuto intorno alle 9,45. Dopo aver toccato il suolo nel campo coltivato, l’ultraleggero si è ribaltato su se stesso, intrappolando l’uomo all’interno dell’abitacolo. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi, che ha visto convergere sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di San Miniato e i sanitari della Misericordia.

I vigili del fuoco hanno lavorato con rapidità per liberare il pilota dalle lamiere del velivolo e hanno successivamente provveduto a mettere in sicurezza l’intera area dell’intervento per scongiurare il rischio di incendi legati alla perdita di carburante. L’uomo alla guida dell’aereo, un anziano di 79 anni, ha riportato serie ferite e traumi agli arti inferiori a causa del violento impatto e del successivo ribaltamento.

Una volta estratto e affidato alle cure del personale medico del 118, il 79enne è stato stabilizzato. Sul posto, data la dinamica del sinistro, la centrale operativa ha fatto intervenire anche l’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza del ferito verso l’ospedale Cisanello di Pisa, dove l’uomo è stato ricoverato in codice giallo.

I rilievi per ricostruire con esattezza le cause del guasto meccanico e la dinamica dell’incidente sono adesso affidati ai carabinieri.

© Riproduzione riservata

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