Il maresciallo maggiore Giovanna Liccardo alla guida della stazione dei carabinieri di Pontedera

PONTEDERA – Cambiamento al vertice della stazione dei carabinieri di Pontedera.

Il comando è stato affidato al maresciallo maggiore Giovanna Liccardo. Si tratta di una nomina senza precedenti per la provincia di Pisa, che vede per la prima volta una donna assumere la guida di una stazione dell’Arma.



Di origini campane, coniugata e madre di un figlio, il maresciallo maggiore Liccardo vanta un percorso accademico e professionale di alto profilo. Ha conseguito tre lauree — in lingue e letterature straniere, in scienze politiche e in scienze giuridiche della sicurezza e della prevenzione — qualificandosi come una figura di riferimento stimata e radicata nella comunità locale in cui opera ormai da molti anni.

Il solido legame con la città di Pontedera nasce nel 2009, anno in cui il maresciallo viene assegnato alla locale stazione in qualità di addetto. In questo ruolo, ricoperto fino al 2016, ha avuto modo di integrarsi profondamente nel tessuto sociale e di conoscere a fondo le dinamiche del territorio. Successivamente, il passaggio all’aliquota radiomobile ne consolida l’esperienza sul territorio, vedendola operare prima con l’incarico di capo equipaggio e poi assumerne la guida in veste di comandante.

Questo lungo e diversificato percorso sul campo è culminato con la prestigiosa nomina a comandante della stazione carabinieri di Pontedera.