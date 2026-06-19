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In fiamme deposito di rotoballe a Pisa

Complesse e delicate le operazioni di smassamento e bonifica da parte dei locali vigili del fuoco supportati da una squadra di Prato

Cronaca
REDAZIONE
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In fiamme deposito di rotoballe a Pisa (foto vigili del fuoco)
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PISA – Vigili del Fuoco in azione nel primo pomeriggio di ieri (18 giugno) a Pisa, dove un violento incendio è divampato in un capannone situato in via Le Rene. L’allarme è scattato intorno alle 15, facendo convergere immediatamente sul posto due squadre del Comando di Pisa supportate da quattro automezzi antincendio.

All’interno della struttura il rogo ha trovato facile esca, avvolgendo in pochi istanti un cospicuo numero di rotoballe e sprigionando una densa colonna di fumo ben visibile anche a distanza. Vista l’estensione del fronte delle fiamme e il carico di materiale combustibile, la centrale operativa ha richiesto l’invio di rinforzi, con una squadra dei vigili del fuoco giunta in ausilio anche dal comando di Prato per dare manforte ai colleghi pisani nelle complesse operazioni di contenimento e spegnimento.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente anche i carabinieri, che hanno isolato l’area per garantire la sicurezza e permettere i soccorsi. Le cause che hanno dato origine alle fiamme all’interno del capannone sono ancora del tutto ignote e restano in fase di accertamento.

Le operazioni di bonifica e di completo smassamento del fieno bruciato si preannunciano lunghe, mentre i tecnici del 115 sono al lavoro per verificare la stabilità strutturale dell’immobile una volta terminate le operazioni di spegnimento.

© Riproduzione riservata

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