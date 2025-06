Rfi ferma i treni tra Pisa e La Spezia: possibili disagi per pendolari

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Sono previsti disagi per pendolari e viaggiatori lungo la tratta ferroviaria Pisa-La Spezia: Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha comunicato che la circolazione dei treni sarà interrotta tra Pisa Centrale e Forte dei Marmi dalle 23 di domani (13 giugno) fino a tutta la giornata di sabato e domenica.

Lo stop si rende necessario per consentire interventi di manutenzione straordinaria su due ponti ferroviari strategici lungo la linea.

Interventi e dettagli dei cantieri

Gli interventi programmati, finanziati da Rfi (Gruppo Fs) con un investimento di circa due milioni di euro, coinvolgeranno circa 50 addetti tra personale interno e ditte appaltatrici. Ogni giorno, durante l’intero fine settimana, saranno impiegati 10 mezzi operativi per portare avanti i lavori.

Le attività si concentreranno su due aree strategiche della linea ferroviaria:

Tra Pietrasanta e Forte dei Marmi: sarà rimosso un vecchio canale sotterraneo che attraversa i binari e installato un nuovo sistema prefabbricato in cemento, progettato per incrementare la sicurezza e l’efficienza dell’infrastruttura.

Ponte sul fiume Morto, in località Campaldo (tra Pisa e Torre del Lago): qui si procederà alla manutenzione degli appoggi della struttura metallica del ponte, un’operazione essenziale per assicurarne la stabilità e la durabilità nel tempo.

Impatto sulla circolazione e consigli ai viaggiatori

La sospensione del traffico ferroviario si rende indispensabile per permettere l’esecuzione in condizioni di sicurezza di interventi particolarmente complessi e urgenti. Al momento, Rfi non ha fornito dettagli in merito a eventuali soluzioni alternative per i passeggeri, come servizi sostitutivi con autobus.

I viaggiatori che utilizzano la tratta interessata sono invitati a monitorare costantemente i canali ufficiali di Rfi e delle compagnie ferroviarie per verificare aggiornamenti sugli orari, variazioni dei percorsi e sulle modalità organizzative adottate. Lo scopo degli interventi è quello di migliorare l’affidabilità e la sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria nel medio-lungo termine.