13 C
Firenze
martedì 7 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rave party alle turbine a Montecatini Val di Cecina con 800 giovani da tutta Italia

Le forze dell'ordine hanno cinturato la zona per identificare i partecipanti e per impedire nuovi accessi alla zona

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Rave party alle turbine a Montecatini Val di Cecina (foto Fb sindaco Auriemma)
1 ' di lettura

MONTECATINI VAL DI CECINA – Un rave party non autorizzato sta tenendo impegnate da ieri notte le forze dell’ordine sulle colline dell’alta Val di Cecina, nell’area del parco eolico di Montecatini Val di Cecina. Almeno 800 giovani, arrivati da ogni parte d’Italia e dall’estero, si sono radunati nel cuore della notte dopo che un residente, intorno alle 23, aveva dato l’allarme notando una sospetta carovana di decine di veicoli diretta verso le turbine.

Il tempestivo intervento di polizia e carabinieri, giunti in massa da tutta la provincia di Pisa, ha permesso di cinturare immediatamente l’intera zona, impedendo l’accesso ad altre centinaia di partecipanti che sono stati respinti e rimandati indietro durante tutta la giornata di oggi.

Il sindaco Francesco Auriemma, che sta seguendo l’evolversi della situazione attraverso i canali social, ha rassicurato la cittadinanza spiegando che, nonostante la musica ad alto volume sia udibile a centinaia di metri di distanza, l’area è costantemente presidiata e monitorata anche dall’alto grazie ai sorvoli dell’elicottero dell’Arma. L’obiettivo principale delle autorità è l’identificazione di tutti i presenti e il blocco totale di nuovi arrivi verso il sito del raduno, che secondo le previsioni degli organizzatori potrebbe protrarsi almeno fino alla giornata di domani. La prefettura di Pisa sta coordinando le operazioni sul campo per garantire che l’evento resti confinato e non provochi ulteriori disagi alla sicurezza pubblica.

Nonostante l’ingente spiegamento di forze, il primo cittadino ha voluto precisare che il comune di Montecatini Val di Cecina resta perfettamente accessibile a turisti e visitatori. I posti di blocco delle autorità servono esclusivamente a filtrare l’accesso all’area del parco eolico e non compromettono la viabilità verso il borgo e le strutture ricettive del territorio, che continuano a operare regolarmente in questo weekend primaverile. Auriemma ha rivolto un sentito ringraziamento agli agenti impegnati sul campo e alla prefetta per il coordinamento definito impeccabile, ribadendo che la sicurezza del territorio e la tutela della quiete pubblica rimangono le priorità assolute dell’amministrazione.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13 ° C
14.4 °
11 °
65 %
1kmh
0 %
Mar
21 °
Mer
23 °
Gio
24 °
Ven
23 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1209)ultimora (739)sport (154)Tecnologia (55)Eurofocus (54)lavoro (47)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati