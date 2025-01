Tir scappa dopo lo scontro con un taxi sulla rampa della FiPiLi

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un incidente la cui dinamica è ancora tutta da capire. È accaduto sulla rampa di accesso della FiPiLi a Pisa Nord con direzione Firenze dove si è verificato un incidente definito ‘semifrontale’ fra un taxi e un mezzo pesante.

Dopo lo scontro il tir è fuggito senza attendere i rilievi né prestare soccorsi al taxi che, a sua volta, prima ha colpito un’altra vettura quindi è stato tamponato da un’auto che sopravveniva. Il tassista, un 61enne, è rimasto fra le lamiere dell’auto ed è stato estratto dall’intervento dei vigili del fuoco. Anche il conducente dell’altra auto coinvolta è finito in ospedale, anche lui in codice di media gravità mentre non ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari chi era alla guida dell’auto che ha tamponato il taxi.

Sull’episodio sono intervenuti gli agenti della Polstrada, che stanno cercando il tir responsabile dell’incidente, per chiarirne anche la dinamica, anche con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza.