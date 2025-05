Sosta nel litorale pisano gratuita per residenti e con tariffe agevolate per tutti

PISA – In vista dell’estate, il Litorale Pisano comprendente Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone introduce un nuovo sistema di abbonamenti per i parcheggi a pagamento, pensato per agevolare sia i residenti sia gli operatori del settore turistico. Le nuove misure, in vigore dal 1° giugno al 15 settembre, puntano a migliorare la gestione del traffico veicolare e a garantire soluzioni di sosta più vantaggiose.

Abbonamenti gratuiti per i residenti del litorale

Tra le principali novità spicca l’introduzione degli abbonamenti stagionali gratuiti riservati ai residenti anagraficamente domiciliati a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. L’agevolazione riguarda i proprietari di autoveicoli con esclusione di camper, motorhome e autocaravan e si estende anche ai veicoli aziendali concessi in uso esclusivo al dipendente, inclusi quelli in fringe benefit, a noleggio o in comodato d’uso registrato presso la M.C.T.C.

Per accedere all’abbonamento gratuito, i residenti dovranno autocertificare di non disporre di un’autorimessa o di un’area privata per la sosta. Ogni nucleo abitativo potrà ottenere fino a due abbonamenti, in proporzione al numero dei componenti, con un limite massimo di uno per persona.

Tariffa ridotta per i residenti di Pisa e ppzioni per non residenti

Non solo i residenti del Litorale: anche i cittadini residenti nel Comune di Pisa potranno usufruire di abbonamenti stagionali a tariffa agevolata per la sosta nelle aree a pagamento.

Per i non residenti nel Comune di Pisa, saranno invece disponibili abbonamenti sia mensili che stagionali, pensati per offrire maggiore flessibilità a chi intende frequentare le spiagge e le attrazioni del Litorale Pisano per periodi più lunghi.

Agevolazioni per gli albergatori locali

Sono inoltre stati introdotti abbonamenti mensili e stagionali senza obbligo di indicazione della targa, destinati agli albergatori la cui attività si trova all’interno delle aree soggette a sosta a pagamento. Questa misura è pensata per sostenere il comparto turistico, agevolando la gestione della sosta da parte delle strutture ricettive.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° giugno, offrendo soluzioni flessibili e mirate per rispondere alle diverse esigenze di sosta durante l’intera stagione estiva sul Litorale Pisano.