Maxioperazione della polizia: 70 arresti in tutta Italia per furti, rapine e truffe agli anziani

PISA – Un’imponente operazione della polizia ad alto impatto investigativo si è conclusa nella giornata di ieri, interessando contemporaneamente 26 città del centro e del nord Italia. L’attività di rilievo nazionale, scattata all’inizio del mese di maggio, è stata finalizzata al contrasto dei reati predatori, con un’attenzione particolare rivolta a furti, rapine e alle truffe ai danni degli anziani, fenomeni che colpiscono da vicino la sicurezza percepita dai cittadini. Tra le province coinvolte nell’operazione figurano anche i territori toscani di Pisa, Grosseto e Arezzo.

Il massiccio blitz, caratterizzato da un imponente spiegamento di uomini e mezzi, è stato condotto dagli investigatori delle Squadre Mobili sotto il coordinamento del Servizio centrale operativo della polizia, con il supporto degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine e di numerosi uffici delle varie questure coinvolte. Il bilancio complessivo dell’attività è imponente: sono state tratte in arresto 70 persone, tra cui un minorenne, mentre altre 264 sono state denunciate, tra le quali si contano 25 minori. Nel corso dei controlli, che si sono concentrati prevalentemente nei quartieri più a rischio e nelle vicinanze dei locali notturni, sono state identificate in tutto 27638 persone, di cui 1354 minorenni.

L’efficacia dell’azione di contrasto e prevenzione è testimoniata anche dall’ingente quantitativo di materiale sequestrato dagli agenti. Sotto chiave sono finiti 29 arnesi atti allo scasso, la somma in contanti di 13035 euro, vari capi d’abbigliamento firmati, monili in oro e oggetti preziosi, oltre a 2mila pacchetti di sigarette per un valore commerciale stimato in circa 10mila euro. Sul fronte della sicurezza pubblica, i poliziotti hanno tolto dalle strade 19 armi da fuoco e un cospicuo quantitativo di munizioni. Massima attenzione è stata riservata anche al porto abusivo di armi bianche, un fenomeno drammaticamente diffuso soprattutto tra le bande giovanili: il bilancio parla del sequestro di 11 armi tra coltelli, taglierini, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.