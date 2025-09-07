26.3 C
Firenze
domenica 7 Settembre 2025
Polizzi illude il Pontedera, Postiglione salva il Pineto

Gara vibrante in Abruzzo: granata avanti in inferiorità numerica, ma i locali reagiscono con carattere e strappano un pareggio nel finale

Sport
DAVIDE CARUSO
Luca Terzini Pineto Pontedera
Foto di: IG / Pineto / Luca Terzini
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PINETO – Il match tra Pineto e Pontedera è stato un concentrato di emozioni, tra espulsioni, proteste e colpi di scena.

Il primo tempo si apre con un Pineto aggressivo. La squadra abruzzese costruisce tanto, ma trova davanti una difesa granata compatta. Al 25’ la prima vera occasione per il Pontedera: scambio tra Ladinetti e Vitali, pallonetto a scavalcare Tonti e deviazione decisiva del portiere.

Pochi minuti dopo il match cambia volto: Corradini, già ammonito, colpisce con il gomito in area e viene espulso. Il Pontedera resta in dieci e Menichini corre subito ai ripari, togliendo Nabian per inserire Pretato. Nonostante l’inferiorità, i granata non crollano e anzi riescono a pungere in contropiede. Nel finale di tempo il Pineto spinge sfruttando l’uomo in più, ma la porta di Biagini resta inviolata.

La ripresa si apre con il brivido: al 50’ l’arbitro assegna un rigore al Pontedera, poi annullato dopo il check al Fvs. Poco dopo arriva il colpo che gela il pubblico: Polizzi svetta su calcio d’angolo e firma lo 0-1.

Il Pineto reagisce con veemenza. D’Andrea impegna Biagini di testa, poi Vigliotti tenta una rovesciata spettacolare che finisce di poco a lato. La pressione abruzzese cresce e all’82’ arriva il pari: Postiglione trova il varco giusto in mischia e insacca l’1-1.

Nel finale assalto forsennato del Pineto, con Mastropietro e Vigliotti vicini al colpo del sorpasso. Biagini salva i granata, che stringono i denti fino al 96’. Finisce in parità, 1-1, al termine di una gara intensa e ricca di episodi.

Il tabellino

Pineto – Pontedera 1-1
PINETO (4-3-3)

: Tonti; Baggi (60′ Serbouti),Postiglione, Capomaggio, Borsoi (80′ Ienco);  Schirone, Germinario (60′ Mastropietro, Lombardi (80′ Viero); D’Andrea, Bruzzaniti, Pellegrino (60′ Vigliotti). All. Tisci
PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Vona, Corradini, Migliardi (59′ Paolieri); Ladinetti, Manfredonia; Polizzi (78′ Gueye), Vitali (78′ Battimelli), Bassanini (59′ Ianesi); Nabian (36′ Pretato). All. Menichini
RETI: 61′ Polizzi (PO), 85′ Postiglione (PI).
NOTE: Ammoniti Corradini (PO),  Baggi (PI), Biagini (PO), Viero (PI), Battimelli (PO). Espulsi Corradini (PO).

© Riproduzione riservata

