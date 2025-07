Pisa al via della stagione, Alberto Gilardino si presenta: “Piazza ambiziosa, obiettivo salvezza”

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Alberto Gilardino si presenta ufficialmente come nuovo allenatore del Pisa, e lo fa con parole chiare e dirette, nel segno dell’entusiasmo e della concretezza: “Cosa mi ha convinto ad accettare il Pisa? Dopo i primi incontri con il direttore ero già convinto. Questa è una piazza ambiziosa. L’obiettivo è la salvezza”.

Il tecnico, campione del mondo come calciatore nel 2006, riparte dunque dalla neopromossa toscana, che torna in serie A dopo oltre 30 anni di assenza. L’ultima volta risale infatti al 1991, quando il presidente era il leggendario Romeo Anconetani, in panchina sedeva Mircea Lucescu e in campo brillava il talento e il carisma di Diego Pablo Simeone, allora giovane centrocampista destinato a una lunga e vincente carriera.

La promozione in massima serie ha riportato entusiasmo in città e nel popolo nerazzurro, che sogna un futuro stabile nella categoria. Gilardino lo sa bene, e si mostra consapevole della difficoltà del compito, ma anche pronto alla sfida. Il primo passo è costruire una squadra solida, competitiva e motivata, che possa lottare su ogni campo per ottenere la permanenza.

“Ringrazio la proprieta, Alexander Knaster, la famiglia Corrado e il direttore per la fiducia che mi hanno mostrato – dice ancora -Sono un allenatore giovane con una grande cultura del lavoro e del sacrificio. È quello che cercherò di trasmettere alla squadra che mi piacerebbe riuscisse ad avere sempre uno spirito garibaldino. Ho trovato un gruppo forte e con un grande entusiasmo e in questi giorni, durante il ritiro di Morgex, faremo le opportune valutazioni con calma e attenzione avendo ben chiaro il nostro progetto, nella massima condivisione che abbiamo avuto fin dal primo nostro incontro. Avremo bisogno di tutto l’ambiente, dovremo essere come un treno che tira dritto. Ci saranno momenti di difficoltà e momenti buoni. Quando ci sarà il libeccio bisognerà essere bravi a chiudere le finestre, ma dovremo rimanere compatti e uniti per tutta la stagione“.

Il ritorno in serie A del Pisa sembra assumere anche un tocco romantico e simbolico. Proprio per questo, tra i nomi circolati per rinforzare l’attacco, il principale obiettivo è Giovanni Simeone, il Cholito, figlio di quel Diego Simeone che fu uno dei protagonisti dell’ultima avventura pisana nella massima serie. Un’operazione suggestiva che sa di cerchio che si chiude, ma anche estremamente complicata: il giocatore è attualmente sotto contratto con il Napoli, dove ha trovato poco spazio ma resta un elemento di valore e con ingaggio elevato.

La società nerazzurra, tuttavia, non sembra spaventata dalle difficoltà del mercato. L’ambizione è quella di costruire un progetto che unisca sostenibilità e competitività, affidandosi all’esperienza di Gilardino e al fervore di una piazza storica, pronta a tornare protagonista tra le grandi del calcio italiano.

Giovanni Corrado

(amministratore delegato del Pisa) ha detto: “Iniziamo una stagione che ci porterà in quello che è stato un sogno per noi e per tutta la città. Siamo orgogliosi di presentare un allenatore che questa categoria l’ha già fatta e conquistata da allenatore, oltre che da giocatore. Siamo una neopromossa, conosciamo le difficoltà che ci troveremo ad affrontare ma abbiamo un progetto e una identità ben chiara che ci ha accompagnato in questi ultimi 8 anni; tutto questo è, e sarà, la nostra forza”

Infine il ds Davide Vaira: “Fin dai primi colloqui abbiamo percepito una gran voglia in Alberto Gilardino e questo ci è piaciuto e ci ha spinto a puntare su di lui. Anche perché lui si è conquistato sul campo, partendo dal basso, questa categoria e il suo entusiasmo sarà determinante per affrontare al meglio questa difficile ma stimolante stagione. Dovremo fare di tutto per mantenere la categoria ma so che ce la faremo, perché so come lavora questo club e come lavora il nostro tecnico”.