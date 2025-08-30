27.1 C
Firenze
domenica 31 Agosto 2025
Soulé trascina la Roma: Pisa piegato nella ripresa

Dopo 45 minuti bloccati, l’ingresso di Dybala accende l’attacco. Ferguson rifinisce, il classe 2003 colpisce e i nerazzurri cedono

Sport
DAVIDE CARUSO
1 ' di lettura
PISA – La Roma soffre ma alla fine porta a casa i tre punti. All’Arena Garibaldi finisce 0-1 grazie al gol di Matías Soulé.

Il primo tempo è bloccato. La Roma tiene palla, ma il Pisa crea le occasioni migliori con Meister: prima un colpo di testa respinto da Svilar, poi un destro che sfiora il palo. I giallorossi si affidano alle giocate individuali, soprattutto di Soulé, ma non trovano sbocchi.

Nella ripresa cambia tutto. Entra Paulo Dybala, che al 55’ illumina l’azione del vantaggio: scambio con Ferguson, assist per Soulé e sinistro preciso alle spalle di Semper. Per l’argentino classe 2003 è il sesto gol in Serie A con la Roma, tutti in trasferta.

Il Pisa prova a reagire con Aebischer, ma senza precisione. La squadra di Gilardino si abbassa e la Roma prende campo. Angelino e ancora Soulé sfiorano il raddoppio, ma Semper tiene in vita i nerazzurri. Nel finale, i toscani provano l’assalto con generosità, senza però trovare il guizzo giusto.

La Roma esce così con una vittoria preziosa, maturata grazie al talento dei suoi uomini migliori. Il Pisa, pur sconfitto, esce a testa alta: contro una big del campionato, ha dimostrato di poter reggere il confronto e di avere qualità per sorprendere.

Il tabellino

Pisa – Roma 0-1
PISA:

 Semper, Angori (83′ Leris), Caracciolo, Canestrelli, Marin (83′ Stengs), Meister, Tramoni (64′ Cuadrado), Touré, Aebischer, Moreo (64′ Nzola), Lusuardi (64′ Calabresi). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Højholt, Akinsanmiro, Buffon, Piccinini, Maucci, Mbambi, Durmush. Allenatore: Gilardino.
ROMA. Svilar, Angelino (90′ Rensch), Cristante, Ndicka, Ferguson (73′ Dovbyk), Koné, Soulé (90′ El Aynaoui), Hermoso (82′ Celik), Mancini, Wesley, El Shaarawy (46′ Dybala). A disposizione: Vasquez, Zelezny, Pellegrini, Baldanzi, Pisilli, Arena, Ghilardi. Allenatore Gasperini
ARBITRO: Collu di Cagliari (Cecconi-Rossi. Quarto uomo: Manganiello)
RETI: 55′ Soulé
NOTE: Ammoniti Marin, Ferguson, Meister. Recupero 1′ pt; 5′ st. Spettatori 11554

 

© Riproduzione riservata

