Il Pisa spreca, il Torino ringrazia: alla Cetilar Arena decisiva la stoccata di Adams

PISA – Si chiude con una sconfitta di misura la sfida interna del Pisa, superato per 1-0 dal Torino al termine di una gara combattuta e decisa dagli episodi. La formazione guidata da Oscar Hiljemark paga a caro prezzo la mancanza di cinismo sotto porta, in particolare in avvio di ripresa, venendo punita nei minuti finali dalla rete degli ospiti, apparsi maggiormente concreti e lucidi nei momenti cruciali dell’incontro.

L’approccio alla gara premia l’atteggiamento propositivo dei nerazzurri, subito proiettati nella metà campo avversaria. Tuttavia, la prima vera occasione è di marca granata al 14′, con un calcio di punizione di Gineitis bloccato da un attento Semper. Il Pisa cerca di rendersi pericoloso sfruttando le palle inattive e le lunghe rimesse laterali di Canestrelli: al 24′, una sponda aerea di Moreo innesca un coraggioso tentativo in rovesciata di Caracciolo, terminato a lato, mentre al 31′ Aebischer calcia alto su appoggio di Leris. Nel mezzo, il Torino si fa notare nuovamente con un tiro dalla distanza di Gineitis e, al 33′, con una ripartenza di Pedersen, scaturita da una palla persa a centrocampo da Meister e conclusasi sul fondo. Nel finale di frazione (41′), la retroguardia toscana trema su una stretta combinazione al limite tra Simeone e Gineitis, sventata unicamente da una copertura provvidenziale di Calabresi.

Il rientro dagli spogliatoi ricalca il copione iniziale. Il Pisa parte forte e costruisce subito una nitida palla gol con un insidioso diagonale di Aebischer per Tramoni, ma l’estremo difensore ospite Paleari si oppone con un’uscita perfettamente a tempo. Sul ribaltamento di fronte, Semper deve intervenire per anticipare Simeone su un traversone a campo aperto di Pedersen, preludio a un’iniziativa solitaria di Vlasic al 51′, il cui tiro dal limite si alza sopra la traversa. L’episodio che segna irrimediabilmente in negativo la gara dei toscani si materializza al 58′: un grave errore in disimpegno di Coco lancia Tramoni e Stojilkovic in una situazione di due contro zero davanti al portiere. Invece di calciare a rete, Tramoni opta per l’assist al compagno, sbagliando clamorosamente la misura del passaggio e vanificando un’opportunità colossale per sbloccare il risultato.

Scampato il pericolo, il Torino ritrova compattezza, mentre i nerazzurri faticano a ritrovare brillantezza, pur provandoci con un tiro alto di Canestrelli al 63′ a conclusione di una manovra avvolgente. La pressione granata sale progressivamente: Casadei non arriva per un soffio su un cross di Adams al 65′, seguito quattro minuti più tardi dall’ennesimo tentativo dalla distanza del solito Gineitis. L’equilibrio si spezza definitivamente all’80’, quando Adams trova lo spiraglio giusto e da due passi trafigge Semper, regalando il vantaggio agli ospiti. Negli ultimi minuti, la reazione d’orgoglio del Pisa è affidata al colpo di testa di Caracciolo (88′) sugli sviluppi di una punizione battuta da Cuadrado; la sfera termina a lato, sancendo la definitiva sconfitta di misura per l’undici di mister Hiljemark.

Il tabellino

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi (85′ Cuadrado), Caracciolo, Canestrelli; Leris (85′ Toure), Hojholt (77′ Akinsanmiro), Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo (58′ Stojilkovic); Meister (57′ Loyola). All. Hiljemark.

TORINO (3-4-1-2):Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen (83′ Lazaro), Gineitis (83′ Tameze), Prati (62′ Casadei), Obrador; Vlasic; Simeone (72′ Anjorin), Kulenovic (62′ Adams). All. D’Aversa.

RETI: 80′ Adams (T).

NOTE: Ammoniti: Aebischer (P).