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Autista di pullman ucciso da una pietra, altri cinque arresti a Rieti

Sono accusati di aver assaltato il mezzo che riportava a casa dopo la trasferta i tifosi del Pistoia Basket 2000. Altre 3 sono in carcere

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

PISTOIA – Altri cinque arresti questa mattina (26 giugno) per l’omicidio di Raffaele Marianella, l’autista del Pistoia Basket ucciso a Rieti il 19 ottobre 2025. La morte era avvenuta a seguito di un assalto al pullman da parte di un gruppo di ultrasdella Sebastiani Basket Rieti.

Questa mattina, il Gip di Rieti ha disposto il mandato di arresto per altri cinque uomini che avrebbero partecipato materialmente all’assalto, lanciando i sassi che hanno distrutto il vetro del mezzo uccidendo l’autista.

Non si conosce ancora l’identità dei nuovi indagati, ma, da quanto si apprende dalle cronache locali, sono tutti e cinque giovanissimi e al momento accusati di concorso in omicidio.

Per l’uccisione di Marianella si trovano in carcere altri tre ultras, Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, accusati di omicidio volontario.

© Riproduzione riservata

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