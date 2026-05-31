27.5 C
Firenze
domenica 31 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Un altro incidente mortale a Quarrata: muore a 30 anni in scooter contro un’auto

All'indomani della tragedia di Campiglio un altro sinistro con vittime a Casini. Inutile la corsa disperata all'ospedale di Pistoia

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

QUARRATA – Un drammatico fine settimana di sangue ha sconvolto le strade di Quarrata, nel pistoiese, dove nel giro di poche ore si sono registrati due gravissimi incidenti stradali che hanno strappato la vita a due giovani del posto.

Il secondo tragico schianto in ordine di tempo si è consumato nella serata di ieri (30 maggio), intorno alle 19,30, all’interno della frazione di Casini. Secondo le prime ricostruzioni, un 30enne residente a Quarrata, nato a Firenze e appartenente a una famiglia di origini straniere, si trovava alla guida del proprio scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, si è scontrato frontalmente con un’automobile. L’impatto tra i due mezzi è stato estremamente violento, tanto da sbalzare il conducente del veicolo a due ruote sull’asfalto.

Soccorso immediatamente dal personale sanitario del 118, l’uomo è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell‘ospedale San Jacopo di Pistoia, dove i medici hanno tentato l’impossibile per salvargli la vita; l’uomo è purtroppo deceduto poche ore dopo il ricovero a causa delle devastanti ferite riportate. È rimasto invece completamente illeso il conducente della vettura coinvolta nel frontale.

La tragedia di Casini aggrava un bilancio già pesantissimo per la comunità quarratina, colpita poche ore prima da un altro lutto stradale. Nella notte tra venerdì e sabato, infatti, la località di Campiglio era stata teatro del ribaltamento di un’auto costato la vita a Edoardo Venturini, di 24 anni. Nello stesso drammatico sinistro è rimasto gravemente ferito anche un amico della vittima, un ragazzo che si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata e in gravi condizioni a Pistoia.

Sulle esatte dinamiche di entrambi i sinistri sono ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine per stabilire le responsabilità.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
27.5 ° C
28.9 °
25.5 °
55 %
2.1kmh
0 %
Dom
30 °
Lun
29 °
Mar
27 °
Mer
27 °
Gio
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2190)ultimora (1158)Video Adnkronos (314)ImmediaPress (243)lavoro (113)salute (93)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati