PISTOIA – Pistoia sbanca Bologna, grande rimonta toscana nel posticipo LBA.

Basket serie A, Pistoia sbanca Bologna. Impresa toscana in rimonta nel posticipo della 25 giornata del campionato LBA

Estra Pistoia guidata da Nicola Brienza dopo il blitz con EA7 Milano sostenuta da oltre 400 tifosi espugna 93-100 il campo della Segafredo Bologna, le due squadre che giocano in Eurolega.

Una vittoria che dà la matematica certezza della salvezza a cinque giornate dalla fine e adesso, sottolinea la società toscana, il sogno può andare avanti, ovvero provare a puntare ai playoff.

Un’impresa in grande rimonta in notturna nella sera di Pasquetta, con 10-32 nel quarto quarto alla ‘Segafredo Arena’. Con i padroni di casa che controllano il match per 30 minuti salvo poi vedere lo scatenato ultimo periodo dell’Estra trascinata da Ryan Hawkins e Payton Willis imprendibili per la difesa bolognese, ma è tutta la squadra che gira a mille.

E così la rimonta è di quelle perfette con i biancorossi che poi riescono addirittura ad allungare con un ultimo quarto da 10-32 (59 punti segnati in 20′) finendo 93-100.

Per Pistoia i 100 punti segnati eguagliano il record stagionale già realizzati contro Tortona nell’undicesimo turno.

E adesso la sfida di domenica al PalaCarrara contro Unahotels Reggio Emilia che è davanti ad Estra Pistoia di due punti in classifica.

La vittoria di Pistoia a Bologna consegna la squadra alla storia del club. Infatti, fino ad oggi, i biancorossi hanno ottenuto sette vittorie lontano dal PalaCarrara andando così a ritoccare quello che, finora, era il record scritto nella massima serie, a quota sei.

I precedenti, infatti, risalgono alla stagione 2014/15 (affermazioni a Capo d’Orlando, Caserta, Cantù, Varese, Cremona e Pesaro) e all’annata 2015/16 (vittorie a Pesaro, Trento, Torino, Brindisi, Caserta, Capo d’Orlando).

Adesso, invece, sono sette i blitz firmati da Della Rosa e compagni rispettivamente a Brindisi, Milano, Tortona, Treviso, Cremona, Napoli e Bologna.

Inoltre, nella serata del successo con la Segafredo Virtus Bologna, scritto un altro record. Mai nessun giocatore in maglia Pistoia Basket, in epoca LBA, aveva tenuto una percentuale così alta (87,5%) nel tiro da tre punti con almeno cinque triple. Il record di tiri realizzati rimane nelle mani di Terran Petteway (10/14 col 71% il 20 novembre 2016 contro Trento) ma il 7/8 di Ryan Hawkins, oltre a piazzarsi al terzo posto sul podio in termini assoluti (dietro anche al 9/13 col 69,2% di Payton Willis nell’altra vittoriosa trasferta di quest’anno contro Tortona) lo mette al primo posto della miglior prestazione di sempre in termini di precisione al tiro.

IL TABELLINO

PARZIALI (26-14, 55-41, 83-68)

SEGAFREDO BO: Lundberg 16, Belinelli 12, Pajola, Dobric 10, Mascolo, Lomasz 2, Shengelia 3, Hackett 8, Mickey 13, Polonara 9, Zizic 16, Abass 4. All.: Banchi

ESTRA PT: Willis 23, Della Rosa 2, Moore 18, Saccaggi, Del Chiaro, Dembelè ne, Varnado 9, Wheatle 7, Hawkins 24, Ogbeide 17. All.: Brienza

ARBITRI: Paternicò (Piazza Armerina), Borgo (Vicenza), Marziali (Viterbo)

NOTE: Usciti per cinque falli: nessuno. Fallo antisportivo: Pajola (BO) al 7′.