SCANDICCI – Scudetto volley, maxischermo a Scandicci per sfida con Conegliano

Scudetto volley, ripartono da 1-1 Savino Del Bene Volley Scandicci e Imoco Volley Conegliano. Terza sfida di scena mercoledì 24 aprile alle ore 20.30 al PalaVerde di Villorba, Treviso.

Diretta tv Rai e Sky.

Con la squadra toscana allenata da Massimo Barbolini vincitrice al tie break della prima gara con blitz vincente a Conegliano. E la squadra veneta di Daniele Santarelli vincitrice al tie break a Palazzo Wanny sold out a Firenze dopo oltre due ore e mezza di gioco. Due gare di altissimo livello combattute da entrambe le contendenti punto su punto.

E per la terza sfida il Comune di Scandicci tifa per le sue campionesse con tanto di maxischermo all’auditorium del Centro Rogers. “L’iniziativa vuole consentire ai tifosi e agli appassionati di pallavolo che non seguiranno in trasferta la sfida, di poter comunque vivere le emozioni di un appuntamento storico per lo sport fiorentino e toscano. L’ingresso sarà possibile dalle ore 20 e sarà totalmente gratuito. La capienza della sala consente l’accesso ad un massimo di quattrocento persone”.

Per Scandicci la prima finale scudetto della sua storia. Conegliano vincitrice degli ultimi cinque scudetti.

Massimo Barbolini: “Si riparte da una situazione di pareggio, non solo nel risultato, ma anche nel gioco e questo secondo me è confortante. È importante perché stiamo giocando alla pari con una squadra che ha dominato in lungo e largo per tutta la stagione, dunque la vittoria di Gara-1 non è stato sicuramente un caso. Gara-3 potrà essere diversa dalle prime due sfide, che sono state molto equilibrate. I play off sono così, ma abbiamo la consapevolezza che stiamo giocando una bella pallavolo, stiamo facendo il massimo di quello che possiamo fare, poi è ovvio che si può sempre fare qualcosa in più, e probabilmente mercoledì sera ci sarà bisogno di farlo”.

Prosecco DOC Imoco Conegliano ha concluso la regular season 2023-2024 al primo posto nella classifica di A1 chiudendo da imbattuta con 26 vittorie a 0 sconfitte che le hanno fruttato un totale 75 punti in classifica, 12 in più rispetto alla Savino Del Bene Volley giunta seconda classifica. I play off hanno dunque decretato la finale scudetto tra le prime due classificate di serie A1 del campionato