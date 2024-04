Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Volley scudetto, super Scandicci espugna Conegliano.

Volley scudetto, Savino Del Bene Volley Scandicci espugna Conegliano battendo 2-3 in rimonta al tie break le campionesse in carica Prosecco Doc Imoco. Le ragazze di Massimo Barbolini infliggono il primo ko stagionale alla fortissima squadra di Daniele Santarelli.

Con Antropova show a trascinare una grande prestazione di tutta la squadra toscana.

E c’è grande entusiasmo per la seconda partita della finale scudetto di scena sabato 20 aprile alle 20.30 a Palazzo Wanny a Firenze. Con diretta Rai e Sky.

Finale scudetto che si gioca al meglio delle cinque partite.

Una grande prestazione di Scandicci, alla prima finale scudetto della sua storia. Una altrettanto grande prestazione di Conegliano. Scandicci implacabile punto su punto. Punto decisivo di Herbots, su alzata di Antropova

I parziali della prima gara volley scudetto raccontano una partita molto combattuta di altissimo livello: 22-25, 25-16, 22-25, 26-24, 15-17 in quasi due ore e mezza di gioco, trasmessa in diretta Rai Sport e Sky Sport

Con Scandicci rimontata nel quarto set che al tie break sotto 8-4 non si arrende. E punto su punto comincia la grande rimonta fino al 15-17 che significa vittoria della prima partita della grande finale scudetto. Prima storica finale per Scandicci al cospetto di Conegliano vincitrice degli ultimi cinque scudetti.

MVP della sfida è stata eletta Ekaterina Antropova, protagonista di una gara da 31 punti, 5 ace e 3 muri vincenti, ma tra le fila della Savino Del Bene Volley è da rimarcare anche la gara di Zhu Ting e Herbots, con la belga dominante nel terzo set e autrice del punto decisivo per chiudere la sfida.

Massimo Barbolini: “Ci credevo? Non è questione di crederci, sappiamo contro chi giochiamo, questa è la squadra più forte del mondo. È una squadra che prima di oggi aveva perso una sola partita nell’anno solare, per cui sapevamo che era difficile. Penso che il merito grosso di oggi sia stato quello di saper giocare bene e di saper resistere anche nei momenti di difficoltà. I primi due set sono stati determinanti dalle battute di tutte e due le squadre. Nel quarto set avevamo quasi vinto la gara, mentre nel quinto sembrava che avessimo ormai perso, però sono state brave le ragazze a resistere, ad approfittare di uno o due errori loro, che per altro li commettono molto raramente, però questo ha fatto la differenza. Penso che contro super squadre come queste, devi sfruttare quello che ti viene concesso, altrimenti dopo lo paghi. Questo è un bel primo set che abbiamo vinto, ma si va al meglio dei cinque. Sappiamo che in Gara-2 loro giocheranno, se possibile, anche meglio. Noi dobbiamo essere felici, però è veramente come se avessimo vinto il primo set di una partita, ed è sempre meglio vincerlo che perdere, però ancora non abbiamo fatto nulla.”

Prosecco DOC Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci: 2-3 (22-25, 25-16, 22-25, 26-24, 15-17)

Prosecco DOC Imoco Conegliano: Plummer 15, Robinson Cook 12, Squarcini n.e., De Kruijf n.e., Gennari, Lubian 13, De Gennaro (L1), Haak 34, Bugg, Wolosz 5, Lanier 1, Fahr 8, Bardaro, Piani n.e.. All.: Santarelli D.

Savino Del Bene Scandicci: Giacomello n.e., Alberti, Herbots 14, Zhu Ting 16, Ruddins 1, Ognjenovic 3, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 5, Washington 6, Carol 4, Antropova 31, Diop 1, Nowakowska n.e.. All.: Barbolini M.

Arbitri: Pozzato – Zavater – Cerra

Durata: 2 h 24′ (26′, 24′, 29′, 29′, 23′)

Attacco (Pt%): 50% – 46%

Ricezione Pos% (Prf%): 58% – 51% (34% – 34%)

Muri Vincenti: 14-7

Ace: 8-9

MVP: Antropova