Un altro anno di Savino Del Bene per la palleggiatrice Giulia Gennari

SCANDICCI – Un altro anno insieme per la Savino Del Bene Volley con la palleggiatrice romana Giulia Gennari.

Nel corso della stagione 2024-2025, nonostante sia stata limitata da un infortunio alla spalla destra che ha richiesto un intervento chirurgico, Giulia Gennari ha disputato 12 gare di regular season, realizzando 16 punti, 5 ace e 7 muri vincenti. A ciò si aggiunge una presenza in CEV Champions League, competizione nella quale ha contribuito al cammino europeo della formazione toscana.

Nata a Roma il 23 giugno 1996, Giulia Gennari inizia la sua carriera nella stagione 2011-2012, indossando la maglia di Ostia in serie B2. Le sue qualità sono evidenti e nel 2013 viene convocata nella nazionale italiana under-18, mentre nel 2014 gioca con l’under-19 azzurra.

Nella stagione successiva Gennari approda al Club Italia, dove milita in serie B1 per due annate consecutive. Giulia lascia la compagine federale nell’annata 2014-2015, ma resta in serie B1 militando tra le fila del Marsala.

Il passaggio in serie A2 avviene nella stagione 2015-2016 quando si accasa a Pesaro. Dopo appena un anno arriva un nuovo cambio di maglia, con la palleggiatrice romana che decide di giocare per Soverato.

Per il campionato 2017-2018, Giulia passa alla Libertas Martignacco in serie B1, conquistando la promozione al termine della stagione. Nell’annata successiva, Gennari fa così ritorno in serie A2, giocando ancora per una stagione nella società friulana.

Dopo l’esperienza biennale con Martignacco, Giulia Gennari arriva a Conegliano, militando per la prima volta in carriera in serie A1 e vincendo tre Supercoppe italiane, il campionato mondiale per club, tre Coppe Italia, due Scudetti e la Champions League 2020-2021.

Concluso il vincente triennio in Veneto, per la stagione 2022-2023 gioca al Bergamo 1991, aiutando la squadra a conquistare la permanenza in serie A1 e ottenendo, grazie alle sue prestazioni, la prima convocazione in nazionale maggiore.

Dalla stagione 2023-2024, Giulia Gennari approda in Toscana per vestire i colori della Savino Del Bene Volley, dove si prepara ora ad affrontare la sua seconda annata consecutiva.