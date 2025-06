Dominio Ducati al Mugello: vince Marc Marquez, tripletta sul podio

Getting your Trinity Audio player ready...

SCARPERIA SAN PIERO – Dominio Ducati nel Gran Premio d’Italia al Mugello, dove Marc Márquez ha conquistato una spettacolare vittoria, la sua prima con il team ufficiale Ducati. Il fuoriclasse spagnolo ha firmato una gara impeccabile, mostrando un passo insostenibile per gli avversari sin dalle prime tornate.

A completare il trionfo tutto Ducati, è arrivato il secondo posto del fratello Alex Márquez, in sella alla Desmosedici del Team Gresini, che ha resistito agli attacchi finali e ha chiuso alle spalle del pluricampione del mondo. Sul gradino più basso del podio Fabio Di Giannantonio, portacolori del team VR46, autore di una prestazione solida e determinata.

È stata una domenica memorabile per la casa di Borgo Panigale, che ha monopolizzato il podio davanti al pubblico di casa, sugli spalti gremiti dell’Autodromo del Mugello..

Marc Márquez, visibilmente emozionato al parco chiuso, ha dichiarato: “Vincere qui con la Ducati è qualcosa di incredibile. Sentire il calore del pubblico italiano e condividere il podio con mio fratello rende tutto ancora più speciale.”

Con questa vittoria, Márquez rilancia le sue ambizioni nella corsa al titolo, in una stagione che si preannuncia sempre più avvincente e combattuta.

Sul circuito anche il governatore Eugenio Giani: “Sono qui per rendere il giusto tributo ad uno dei circuiti più sicuri del mondo. A Scarperia va in scena la più prestigiosa manifestazione motoristica d’Italia. Il suo Gran premio è una gara storica che si svolge in un ambiente eccezionale. E noi siamo orgogliosi di questo circuito. Mi auguro che, anche dopo il rinnovo delle concessioni, il Gran Premio d’Italia possa continuare ad essere corso qui, nel Mugello. E noi faremo di tutto per essere vicini a questa straordinaria realtà”.