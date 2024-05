Volley in Toscana, gran finale di stagione per i giovani atleti

Getting your Trinity Audio player ready...

Volley in Toscana, gran finale di stagione per giovani atleti

Fervono i preparativi delle molte manifestazioni pallavolistiche in programma tra maggio e giugno in Toscana.

Primo tra tutti il Trofeo dei Territori AeQuilibrium Cup che si svolgerà nella Costa degli Etruschi nei comuni di Cecina, Rosignano, Donoratico e Montescudaio nei giorni 11 e 12 maggio.

A seguire l’ultimo concentramento regionale del campionato di VolleyS3 secondo livello per le qualificazioni al torneo nazionale sia maschile che femminile, la festa per bambine e bambini sempre di Volley S3 a Forte dei Marmi il 2 giugno e le due finali di categoria ancora da disputarsi: Under 14 maschile in programma 8 giugno e Under 13 maschile e femminile in programma 9 Giugno.

Gli altri titoli regionali sono già stati assegnati e vedono per il settore femminile nelle categorie Under 14,16 e 18 l’assegnazione del titolo regionale a tutte e tre le formazioni della Savino Del Bene Volley di Scandicci.

Savino Del Bene reduce con la formazione che milita in serie A1 dalla prima storica finale scudetto.

Mentre per il settore maschile i titoli sono stati vinti per Under 15 dal Club Arezzo Asd. Under 17 da Invicta Volleyball Grosseto. Under 19 dai Lupi Santa Croce Sull’Arno.

Spetterà a queste formazioni difendere i colori della Toscana sportiva alle finali nazionali di volley in programma per le varie categorie nei comuni di San Giustino, Conversano, Lanciano, Bormio, Schio e Cesena.

Il Comitato Regionale Toscano della Federazione italiana Pallavolo ringrazia per la collaborazione nell’organizzazione delle fasi finali e dei concentramenti regionali oltre agli atleti, atlete, ai tecnici e dirigenti di tutte le società che vi hanno partecipato o che parteciperanno, i quattro Comitati Territoriali Fipav di Firenze, Appennino Toscano, Basso Tirreno e Etruria e tutte le famiglie e sportivi presenti.