La piramide alimentare, la dieta Pat di Regione Toscana

Laureata in Dietistica presso l’Università di Pisa nel 2013 dopo aver completato gli studi presso la Scuola Superiore I.T.I.S di Livorno, ho iniziato il mio percorso professionale come tirocinante presso lo studio della Dietista Anna Menasci. La mia vera passione per la Dietetica è nata con la scoperta della Dieta GIFT nel 2014, grazie al mio amico e fisioterapista Alessandro Bossini. Da allora, ho arricchito le mie competenze diventando punto GIFT e collaborando con il gastroenterologo Guido Marini. Sono impegnata nella formazione continua, partecipando a corsi e convegni E.C.M. Svolgo attività di insegnamento e volontariato, collaboro con associazioni e ho contribuito alla programmazione di menù per diverse istituzioni. Dal 2017, mi dedico anche alla pediatria, collaborando con studi pediatrici e promuovendo uno stile di vita sano fin dalla più tenera età. Appassionata di sport, sono anche parte del Team I.B.S.P.A., impegnata nel mondo del nuoto e del podismo.