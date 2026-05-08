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In scooter contro un’auto: muore a 61 anni

Inutili i soccorsi arrivati in via Roma a Monteroni d'Arbia: l'uomo è deceduto sul colpo per i gravi traumi riportati

Cronaca
REDAZIONE
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Un'ambulanza su un incidente (foto Adn Kronos)
Meno di 1 ' di lettura

SIENA – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri nel senese. Il bilancio di uno scontro tra un’auto e uno scooter a Monteroni d’Arbia è di un morto, un uomo di 61 anni. Il dramma si è consumato poco prima delle 18,30 in via Roma, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi di rito.

La centrale operativa del 118 ha mobilitato un imponente schieramento di mezzi, inviando l’automedica da Siena e le ambulanze della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Monteroni. Per accelerare i tempi di intervento era stato allertato anche l’elicottero Pegaso 2 della base regionale, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. La vittima è deceduta sul colpo.

L’episodio ha causato pesanti disagi alla circolazione stradale nella zona, con la via Roma interdetta al traffico per permettere la messa in sicurezza dell’area.

© Riproduzione riservata

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