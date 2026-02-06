Anziana trovata morta in casa a Castellina in Chianti: in carcere due donne

CASTELLINA IN CHIANTI – Svolta nelle indagini sulla morte di Franca Genovini, l’ottuagenaria trovata senza vita nella sua abitazione di Castellina in Chianti il 7 agosto 2024.

I carabinieri del comando provinciale di Siena hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale senese, nei confronti di due donne italiane: una 37enne della provincia di Siena, legata da vincoli di parentela con la vittima, e una 25enne residente nel vicentino. L’accusa è pesante: omicidio premeditato in concorso, aggravato per una delle due dal legame familiare e dal cosiddetto nesso teleologico, ovvero l’aver ucciso per commettere un altro reato.

Secondo la ricostruzione della procura di Siena, coordinata dal procuratore capo, il delitto sarebbe maturato per finalità di rapina. Le due indagate si sarebbero impossessate di gioielli in oro per un valore superiore ai 6mila euro, di circa 3mila euro in contanti e di una carta Postamat appartenente all’anziana. L’inchiesta, condotta dai militari di Castellina e dal Nucleo Investigativo senese, ha permesso di tracciare il percorso della refurtiva e del denaro: i gioielli sarebbero stati ceduti a un compro-oro di Poggibonsi – configurando l’ipotesi di autoriciclaggio – mentre con la carta della vittima sarebbero stati effettuati prelievi indebiti in vari uffici postali in Veneto.

Il quadro accusatorio si arricchisce di ulteriori dettagli inquietanti riguardanti la 37enne residente nel senese, accusata anche di calunnia continuata e simulazione di reato. La donna avrebbe infatti tentato di sviare le indagini indirizzando i sospetti su due cittadini macedoni, risultati del tutto estranei ai fatti.

Nonostante la complessità degli accertamenti e il tempo trascorso dal tragico rinvenimento del cadavere, gli inquirenti ritengono di aver raccolto gravi indizi di colpevolezza che hanno portato alla misura di massima sicurezza.

Per illustrare i dettagli dell’operazione, che ha già suscitato profondo clamore nel cuore del Chianti, è stata indetta una conferenza stampa per questa mattina al comando Provinciale dei carabinieri di Siena.