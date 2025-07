Prende forma la nuova Pianese: preso Sussi, confermato Filippis

Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – Inizia a prendere forma la nuova Pianese di serie C.

La società amiatina ha infatti trovato un accordo con il Pisa per il trasferimento a titolo definitivo di Cristian Sussi, terzino destro che all’occorrenza può essere impiegato anche sull’altra fascia o in zone più avanzate del campo. Nato ad Arezzo nel 2001, Sussi ha disputato l’ultima stagione da aggregato alla prima squadra del Pisa in serie B, mentre negli anni precedenti aveva già collezionato oltre 80 presenze in Lega Pro con le maglie di Fiorenzuola, Paganese e Arezzo.

“Ho avuto il piacere di sentire di sentirmi spesso con la società, in tutto questo anno – dice Sussi – mi hanno seguito e mi hanno voluto per dare un contributo alla squadra. Le impressioni sono super positive, così come le intenzioni della società e anche le mie. Lavoreremo al massimo con tutti i miei compagni, che non vedo l’ora di conoscere in ritiro, per fare un bel campionato”.

Nuovo accordo con l’Empoli, invece, per il prestito del calciatore Emiliano Filippis. Per il portiere, nato a Siena nel 2004, si tratta di un ritorno a Piancastagnaio: nella scorsa stagione, infatti, aveva già indossato la casacca bianconera delle zebrette. Nella passata annata, conclusa con l’ottavo posto in classifica per la compagine amiatina, Filippis è stato schierato titolare in due occasioni, riuscendo a mantenere la porta inviolata in entrambe le partite. La Pianese dà il bentornato a Emiliano e gli augura buon lavoro in vista della prossima stagione.

“Sono molto contento di rimanere a Piancastagnaio – ha dichiarato l’estremo difensore bianconero –. Conosco bene l’ambiente e so che ci sono tutti i presupposti per lavorare nel modo giusto e fare bene. Questa società opera in modo egregio e merita il meglio. Personalmente, non vedo l’ora di iniziare”.