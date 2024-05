Getting your Trinity Audio player ready...

Alfieri della Repubblica, Mattarella premia angeli del fango toscani

Alfieri della Repubblica, ci sono i giovani angeli del fango della Toscana tra i ragazzi che lunedì 13 maggio hanno ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Mattarella l’attestato d’onore di Alfiere della Toscana.

Giovani in prima linea nella tragica alluvione del novembre 2023 che ha messo in ginocchio la Toscana, piangendo otto vittime.

Ginevra Minetti, 17 anni, di Montemurlo, provincia di Prato, volontaria della Misericordia di Prato, Alfiere della Repubblica. Ginevra applaudita dal Comune di Montemurlo con il sindaco Simone Calamai alla vigilia della cerimonia al Quirinale per l’encomio a tutti coloro che hanno aiutato durante l’alluvione: “Sono grata, ma è un riconoscimento che prendo io per tutti coloro che hanno aiutato”.

Alfiere della Repubblica anche la classe 2C Matteucci di Campi Bisenzio, gli studenti accompagnati al Quirinale dal sindaco Andrea Tagliaferri.

Tagliaferri: “Oggi è un giorno di grande importanza e orgoglio per la nostra comunità. La 2C della scuola secondaria di Primo grado Matteucci è stata onorata con la prestigiosa nomina di Alfieri della Repubblica, presso il Quirinale, alla presenza delle loro insegnanti e del sindaco Tagliaferri. Questo riconoscimento non è solo per loro, ma per tutti i ragazzi e le ragazze che si sono impegnati per il bene della nostra città, sono la parte migliore della nostra società, oggi vengono premiati per il loro impegno e la loro dedizione e per me è un onore essere qui con loro. Questi giovani, con il loro contributo solidale e coraggioso durante l’alluvione, hanno dimostrato il vero spirito di comunità. Ripulire la scuola dall’acqua e dal fango e offrire assistenza alle famiglie colpite sono gesti che vanno oltre il dovere, rappresentando il meglio di noi stessi come cittadini e come esseri umani”.

Le motivazioni dell’attestato d’onore Alfiere della Repubblica.

Ginevra Minetti: “Per l’entusiasmo e la generosità con cui presta la sua opera di volontaria. Durante la recente alluvione di Prato ha preso parte alla ricerca di alcune persone disperse e si è dedicata senza sosta all’accoglienza dei tanti sfollati ai quali non ha mai fatto mancare un sorriso rassicurante.

Ginevra è una giovane volontaria della Misericordia di Prato che, durante l’emergenza provocata dall’alluvione che ha colpito la città di Prato e i comuni della provincia, si è immediatamente messa a disposizione e ha partecipato con grande impegno alle ricerche di due anziani dispersi ritrovati, purtroppo, senza vita. Ha lavorato instancabilmente in quei giorni difficili, fornendo supporto alle persone alluvionate, spalando il fango quando occorreva, distribuendo beni di prima necessità alla popolazione, senza far mancare mai a nessuno un sorriso e una parola di conforto”.

Classe 2C della scuola secondaria di primo grado Matteucci di Campi Bisenzio: “Hanno ripulito con dedizione e impegno i locali della scuola, invasi dall’acqua e dal fango. Quando l’alluvione ha duramente colpito il loro territorio in Toscana, gli studenti della classe 2C della scuola secondaria di primo grado F. Matteucci non hanno esitato, come tanti altri ragazzi, a fare la loro parte per rianimare la loro comunità e i luoghi della vita quotidiana. In quella circostanza i ragazzi hanno lavorato con grande senso di responsabilità e di solidarietà. Nella difficoltà si sono sostenuti a vicenda, e non soltanto nei locali della scuola: molti infatti hanno ospitato a casa compagni di classe costretti ad abbandonare le proprie abitazioni perché allagate”.