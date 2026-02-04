Giani: “Toscana regione più boscata d’Italia, decisiva la sinergia con i Forestali”

FIRENZE – Un presidio capillare per tutelare il polmone verde d’Italia. Il comando dei carabinieri forestali della Toscana ha tracciato il bilancio delle attività svolte nel corso del 2025. I numeri, illustrati dalla comandante Cinzia Gagliardi, raccontano di un impegno massiccio: sono stati oltre 72mila i controlli effettuati dai gruppi operativi in tutte le province della regione.

Alla presentazione dei dati ha partecipato il governatore Eugenio Giani, che ha voluto sottolineare il peso specifico di questo lavoro in un territorio come la Toscana, che vanta il primato nazionale per estensione di superfici forestali e boschive. Per il presidente, l’opera di vigilanza svolta dal Corpo è “costante, metodica e di grandissima efficacia”, fondamentale non solo per la sicurezza ma anche per la salvaguardia della biodiversità e del paesaggio storico.

Il rapporto tra l’ente regionale e le forze dell’ordine si basa su una cooperazione strutturata. È stata infatti ricordata la vigenza della convenzione tra la Regione e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L’accordo, rinnovato di recente per un triennio, formalizza l’impiego dei Carabinieri Forestali in ambiti chiave di competenza regionale.

Grazie a questa intesa, i militari operano su più fronti cruciali per l’ecosistema toscano. Le attività spaziano dalla classica tutela forestale alla prevenzione degli incendi boschivi. I controlli riguardano inoltre settori specifici come l’attività faunistico-venatoria, la pesca dilettantistica e la pesca in mare, garantendo un monitoraggio a 360 gradi delle risorse naturali.