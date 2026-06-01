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Domenico Giani riconfermato alla guida delle Misericordie d’Italia

L'assemblea elettiva nazionale riunita a Montecatini Terme ha rinnovato la fiducia al numero uno della Confederazione nazionale

Cronaca
REDAZIONE
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Domenico Giani, presidente, Misericordie d'Italia (foto Misericordia)
1 ' di lettura

MONTECATINI TERME – Domenico Giani è stato riconfermato alla presidenza della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. La decisione è arrivata dall’assemblea elettiva nazionale riunita a Montecatini Terme, che ha rinnovato la fiducia all’attuale vertice dell’organizzazione di volontariato più antica d’Italia.

La notizia ha raccolto subito le congratulazioni del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha espresso il proprio apprezzamento a nome dell’intera giunta regionale. “Questa riconferma – ha dichiarato – è il giusto riconoscimento per l’eccellente lavoro svolto in questi anni con dedizione, lealtà e profondo spirito di servizio”.

Il presidente della Regione ha anche ricordato il ruolo centrale che le Misericordie ricoprono nel tessuto sociale del paese: organizzazioni nate in Toscana quasi otto secoli fa e oggi punto di riferimento per migliaia di persone in difficoltà su tutto il territorio nazionale.

“Le Misericordie rappresentano un pilastro fondamentale del nostro sistema sociale e di volontariato – ha aggiunto Eugenio Giani – un orgoglio nato in Toscana che da quasi otto secoli offre un aiuto concreto e solidale a chi soffre”.

Con la riconferma di Domenico Giani alla guida delle Misericordie d’Italia, la Confederazione prosegue nel solco di un percorso già avviato, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rete di assistenza e volontariato che caratterizza da secoli questa storica istituzione.

© Riproduzione riservata

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