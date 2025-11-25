Il generale Riccardo Rapanotti nuovo comandante interregionale della Guardia di finanza

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un nuovo comandante interregionale per la Guardia di finanza dell’italia centro settentrionale.

Ieri mattina (24 novembre) alla presenza del comandante generale della Guardia di Finanza, generale Andrea De Gennaro, alla caserma colonnello Fontanelli, sede del comando interregionale dell’Italia centro settentrionale ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante interregionale dell’Italia Centro Settentrionale, tra il generale Fabrizio Cuneo e il generale Riccardo Rapanotti.

Cuneo nel lasciare Firenze, per proseguire nell’incarico di comandante interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Fdinanza a Roma, dove ha assunto il comando lo scorso 10 ottobre, ha salutato i finanzieri della Toscana, dell’Emilia Romagna e delle Marche, esprimendo sentita gratitudine per la preziosa attività quotidianamente svolta nonché per il costante e concreto impegno profusi per contrastare l’illegalità, proteggere l’economia legale e garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

In qualità di comandante interregionale ha ideato, avviato e attuato mirate iniziative per la tutela dei distretti industriali ricompresi nella circoscrizione di competenza, per il contrasto alle infiltrazioni di capitali di origine illecita, anche al fine dell’eventuale esercizio della Golden Power, nonché piani coordinati per prevenire frodi nel settore delle accise e delle irrogazioni di fondi pubblici operando per la tutela del made in Italy.

L’attività svolta ha garantito elevati livelli di sicurezza economica, costituendo dunque uno dei presupposti che hanno permesso alle economie delle tre regioni di registrare risultati positivi nonostante la congiuntura mondiale. Un indicatore significativo, al riguardo, è il volume e il valore degli investimenti, essenziali per sostenere e promuovere lo sviluppo.

Il comandante generale, nel salutare con sentimenti di viva cordialità e stima il generale Cuneo, ringraziandolo per il brillante lavoro svolto da comandante interregionale dell’Italia centro settentrionale, ha poi rivolto un sentito augurio di buon lavoro a generale Rapanotti, auspicando che possa cogliere ulteriori successi, nell’interesse del Corpo e del paese.

Il nuovo comandante interregionale ha 62 anni ed è cremonese. È anche ufficiale di collegamento al ministero dell’ambiente e della sicurezza e in passato ha guidato anche il comando regionale Sicilia e il comando regionale Veneto.