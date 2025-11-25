10.7 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Il generale Riccardo Rapanotti nuovo comandante interregionale della Guardia di finanza

Guiderà il corpo dell'Italia centro settentrionale. Sostituisce il pari grado Fabrizio Cuneo: ieri (24 novembre) il passaggio di consegne

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Il generale Riccardo Rapanotti nuovo comandante interregionale della Guardia di finanza
Il generale Riccardo Rapanotti nuovo comandante interregionale della Guardia di finanza (foto Sala Stampa Gdf)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un nuovo comandante interregionale per la Guardia di finanza dell’italia centro settentrionale. 

Ieri mattina (24 novembre) alla presenza del comandante generale della Guardia di Finanza, generale Andrea De Gennaro, alla caserma colonnello Fontanelli, sede del comando interregionale dell’Italia centro settentrionale ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante interregionale dell’Italia Centro Settentrionale, tra il generale Fabrizio Cuneo e il generale Riccardo Rapanotti. 

Cuneo nel lasciare Firenze, per proseguire nell’incarico di comandante interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Fdinanza a Roma, dove ha assunto il comando lo scorso 10 ottobre, ha salutato i finanzieri della Toscana, dell’Emilia Romagna e delle Marche, esprimendo sentita gratitudine per la preziosa attività quotidianamente svolta nonché per il costante e concreto impegno profusi per contrastare l’illegalità, proteggere l’economia legale e garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

In qualità di comandante interregionale ha ideato, avviato e attuato mirate iniziative per la tutela dei distretti industriali ricompresi nella circoscrizione di competenza, per il contrasto alle infiltrazioni di capitali di origine illecita, anche al fine dell’eventuale esercizio della Golden Power, nonché piani coordinati per prevenire frodi nel settore delle accise e delle irrogazioni di fondi pubblici operando per la tutela del made in Italy.

L’attività svolta ha garantito elevati livelli di sicurezza economica, costituendo dunque uno dei presupposti che hanno permesso alle economie delle tre regioni di registrare risultati positivi nonostante la congiuntura mondiale. Un indicatore significativo, al riguardo, è il volume e il valore degli investimenti, essenziali per sostenere e promuovere lo sviluppo.

Il comandante generale, nel salutare con sentimenti di viva cordialità e stima il generale Cuneo, ringraziandolo per il brillante lavoro svolto da comandante interregionale dell’Italia centro settentrionale, ha poi rivolto un sentito augurio di buon lavoro a generale Rapanotti, auspicando che possa cogliere ulteriori successi, nell’interesse del Corpo e del paese.

Il nuovo comandante interregionale ha 62 anni ed è cremonese. È anche ufficiale di collegamento al ministero dell’ambiente e della sicurezza e in passato ha guidato anche il comando regionale Sicilia e il comando regionale Veneto.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.7 ° C
11.8 °
9.8 °
72 %
2.1kmh
75 %
Mar
12 °
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
9 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1542)ultimora (1447)sport (49)demografica (46)attualità (29)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati