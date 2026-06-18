Maturità 2026, al via la prima prova: da Pavese a Saragat, ecco le sette tracce scelte dal Ministero

È suonata questa mattina la campanella che dà il via agli esami di Stato 2026. Dalle 8,30, gli studenti della Toscana e di tutta Italia sono impegnati nella prima prova scritta di italiano, predisposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in modo identico per l’intero territorio nazionale. I candidati hanno a disposizione un tempo massimo di sei ore per consegnare il proprio elaborato, concepito per misurare le competenze linguistiche, la capacità espressiva e lo spirito critico.

Il fascicolo ministeriale mette a disposizione sette diverse alternative, suddivise in tre specifiche tipologie. Per l’analisi del testo, i maturandi possono scegliere tra un brano in prosa e un componimento poetico. Nel primo caso, la prova si basa su un estratto dell’opera I piaceri dello scrittore Vitaliano Brancati. Per la poesia, la traccia richiede di interpretare e rispondere ad alcuni quesiti su Passerò per piazza di Spagna di Cesare Pavese, un testo dedicato all’amore non corrisposto dell’autore per l’attrice americana Constance Dowling.

La sezione dedicata al testo argomentativo offre invece un ventaglio di tre opzioni. Una traccia di respiro storico e istituzionale invita a riflettere sull’Assemblea Costituente, prendendo le mosse dalle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat in occasione del suo insediamento. La seconda proposta si concentra sulla comunicazione, avvalendosi di uno scritto del giornalista Piero Bianucci estrapolato dal suo libro Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire. Il terzo spunto di questa categoria poggia sulle tesi del professor Frank Furedi, contenute nel saggio I confini contano. Perchè l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare fontiere.

A chiudere le opzioni per la prima prova sono i due temi legati all’attualità. La prima traccia chiede ai ragazzi di sviluppare un ragionamento sul ‘concetto di fatica’, partendo dalla lettura di una pagina di Alzarsi all’alba, libro del giornalista Mario Calabresi. L’alternativa verte sull”incanto’, un tema introdotto dall’articolo Funziona a meraviglia firmato dalla giornalista Wenke Husmann e pubblicato sulle pagine della rivista Internazionale nel mese di gennaio del 2026.