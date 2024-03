Getting your Trinity Audio player ready...

Ambito Turistico Versilia: cultura, enogastronomia, escursioni.

L’Ambito Turistico Versilia per mezzo del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, ha partecipato a San Quirico d’Orcia al più importante workshop BtoB in Toscana, ‘Sharing Tuscany’, organizzato da Toscana Promozione Turistica, per favorire l’incontro tra offerta regionale e domanda nazionale.

Durante l’evento la Versilia ha potuto presentare e promuovere le moltissime esperienze da vivere sul territorio a 35 diversi operatori italiani, tour operator, agenti di viaggio, organizzatori di eventi e wedding planner. Provenienti in particolare dalla Lombardia, dal Piemonte, dall’Umbria, dal Lazio e da altre zone della Toscana.

L’interesse principale emerso, spiega Ambito Turistico Versilia, è stato in particolare per le attività culturali, outdoor ed enogastronomiche, oltre alle location per eventi e matrimoni.

Dati interessanti arrivano anche dalla recente trasferta d’oltreoceano. Nel corso delle tre tappe del Road Show, Miami, Washington e New York, i buyer e la stampa americana hanno espresso l ‘esigenza di trovare nuove mete turistiche in Toscana, oltre al circuito delle città d’arte, mostrando particolare attenzione verso la Versilia, per le spiagge e il mare, il trekking in montagna, le escursioni in bici e altre numerose experiences possibili, adatte sia a bambini che a persone più avanti con gli anni.