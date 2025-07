Auto sempre più vecchie in Italia, la Toscana resta ancora ‘giovane’

Getting your Trinity Audio player ready...

L’età media delle auto circolanti in Italia continua a crescere, raggiungendo a maggio 2025 i 12 anni e 2 mesi, con un aumento del 3,7% rispetto all’anno precedente. A rivelarlo è un’analisi condotta da Facile.it, che ha messo in evidenza come il parco auto italiano stia progressivamente invecchiando, con conseguenze non solo in termini di sicurezza, ma anche di costi assicurativi.

In questo scenario spicca una regione: la Toscana. Secondo lo studio, è proprio qui che circolano le auto più giovani d’Italia, con un’età media di soli 11 anni e 1 mese. Un dato significativo, che posiziona la regione in netto contrasto rispetto alla Sicilia, dove si toccano i 14 anni di media, o alla Basilicata, ferma a 13 anni e 11 mesi.

Seguono la Toscana le regioni più ‘virtuose’ come la Lombardia (11 anni e 7 mesi), Lazio (11 anni e 8 mesi) ed Emilia-Romagna (11 anni e 11 mesi). Dati che confermano una spaccatura netta tra Nord-Centro e Sud Italia anche sul fronte automobilistico.

Il report evidenzia anche una diretta correlazione tra anzianità del veicolo e costo della Rc Auto. Per esempio, un’auto di 14 anni comporta un premio medio assicurativo di 421 euro, contro i 359 euro di un’auto di 10 anni. Un incremento del +17% che pesa notevolmente sulle famiglie italiane.

Non sorprende quindi che una crescente fetta di automobilisti – ben il 42,8% – scelga di aggiungere l’assistenza stradale alla propria polizza, dato in netto aumento rispetto al 39% registrato a ottobre 2024.

Avere un parco auto più vecchio incide non solo sulle spese, ma anche su ambiente e sicurezza. Veicoli più datati tendono a essere meno efficienti, più inquinanti e meno sicuri rispetto alle auto più recenti. Per questo motivo, si stanno moltiplicando le iniziative pubbliche per favorire la rottamazione e il rinnovo del parco circolante, soprattutto nelle regioni del Sud.