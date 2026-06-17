Caldo africano su tutta la Toscana: due giorni di codice giallo a Firenze

FIRENZE – L’estate inizia a fare sul serio e a Firenze scatta l’allerta per l’ondata di calore in arrivo. Le previsioni meteo non lasciano spazio a dubbi: a causa di un repentino e costante aumento delle temperature, sul capoluogo toscano scatterà il codice arancione per il caldo nelle giornate di domani (18 giugno) e di venerdì. Un livello di attenzione elevato che attiva i protocolli di protezione civile e monitoraggio per i soggetti più fragili.

La tendenza al rialzo della colonnina di mercurio è comunque già evidente nella giornata di oggi per la quale è previsto il codice giallo con una temperatura massima percepita di ben 34 gradi. Che l’aria si stesse scaldando rapidamente lo si è capito fin dalle prime ore della mattinata: secondo una nota diffusa da Palazzo Vecchio, la stazione meteo dell’Orto Botanico aveva già raggiunto i 30,2 gradi alle 9,45, mentre poco più tardi, alle 10,10, la stazione di Firenze Università registrava 28,6 gradi.

La fiammata africana non risparmierà il resto della regione. Per venerdì (19 giugno), infatti, i meteorologi del consorzio Lamma prevedono un ulteriore e sensibile aumento delle temperature su tutta la Toscana, con la massa d’aria calda che spingerà i termometri fino a punte massime comprese tra i 36 e i 38 gradi nelle pianure interne.

La raccomandazione delle autorità sanitarie resta quella di evitare l’esposizione diretta al sole e le attività fisiche intense nelle ore centrali della giornata, mantenendo una corretta idratazione.