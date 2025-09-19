Arezzo sprecone, Pontedera travolto: due sconfitte per le toscane

Getting your Trinity Audio player ready...

Il weekend del girone B di Serie C si apre nel peggiore dei modi per le toscane. Arezzo e Pontedera cadono entrambe, lasciando punti pesanti in casa.

Arezzo-Guidonia

Al Città di Arezzo, gremito da oltre 4.500 tifosi, record stagionale, la festa amaranto si spegne presto. Il Guidonia vince 1-0 con la rete di Spavone al 22’, nata da un errore in uscita della squadra di Bucchi.

Il tecnico aretino sorprende con alcune scelte: Mawuli parte dalla panchina, in mediana spazio a Iaccarino, davanti rientra Ravasio e in difesa si rivede Gigli. Dall’altra parte, Ginestra schiera gli ex Santoro e Zappella, con Mazzi in porta al posto di Stellato e Cristini guida del reparto arretrato.

Gli ospiti partono forte e sfiorano subito il vantaggio con Bernardotto e Zappella. Poi l’episodio decisivo: Spavone raccoglie un pallone vagante e di sinistro fredda Venturi sul primo palo.

L’Arezzo prova a reagire. Tavernelli e Guccione ci tentano dalla distanza, Pattarello calcia alto una punizione interessante. Nella ripresa Bucchi rivoluziona l’attacco inserendo Arena al debutto, Mawuli, Cianci, Varela e Dell’Aquila. La pressione aumenta, ma davanti si erge un protagonista assoluto: Mazzi para tutto.

Il portiere laziale respinge prima su Iaccarino, poi compie due miracoli nel finale su Mawuli e Cianci. Il Guidonia resiste fino al 96’ e porta via tre punti pesanti.

Per l’Arezzo restano solo rimpianti per le tante occasioni sprecate e la delusione di un pomeriggio iniziato tra entusiasmo e finito tra i fischi.

Il tabellino

AREZZO (4-3-3)

: Venturi; De Col, Gilli (60′ Arena), Gigli, Righetti; Iaccarino, Guccione (66′ Cianci), Chierico (60′ Eklu); Pattarello (77′ Dell’Aquila), Ravasio, Tavernelli (77′ Varela). All. Bucchi

GUIDONIA (3-5-2): Mazzi; Malomo, Esempio, Cristini; Zappella, Tascone (67′ Sannipoli), Santoro (88′ Franchini), Mastrantonio (70′ Tessiore), Errico; Bernardotto, Spavone (70′ Zuppel). All. Ginestra

Reti: 22′ Spavone.

Note: Ammoniti: Tascone (G), Gilli (A), Errico (G), Eklu (A), Gigli (A), Varela (A).

Pontedera-Campobasso

Al Mannucci non c’è partita: il Campobasso domina e vince 4-0 contro un Pontedera mai davvero in grado di reagire.

Avvio illusorio per i granata, pericolosi dopo appena 19 secondi. Poi la doccia fredda: al 6’ Leonetti fulmina Vannucchi in ripartenza. Passano due minuti e arriva il raddoppio con Magnaghi, bravo a infilare l’angolo basso. Il Pontedera prova a riorganizzarsi, ma al 28’ Pierno firma il tris con un sinistro sotto la traversa. Primo tempo chiuso sullo 0-3 e gara già segnata.

Nella ripresa i padroni di casa tentano di alzare il ritmo, ma la difesa rossoblù regge senza affanni. Al 66’ arriva anche il poker: Bifulco controlla e da fuori area trova l’angolino.

Il Pontedera ci prova con Ianesi e Vitali, ma le conclusioni non spaventano Tantalocchi. Nel finale tanti cambi, gioco spezzettato e poche emozioni. L’unico vero brivido è un sinistro di Battimelli che termina alto.

Il Campobasso gestisce con maturità e porta a casa tre punti pesanti. Per il Pontedera, invece, resta la consapevolezza di aver pagato a caro prezzo i troppi errori in avvio e la scarsa incisività sotto porta.

Il tabellino

PONTEDERA (4-2-3-1)

: Vannucchi; Perretta, Vona, Corradini, Migliardi (46′ Tempre); Faggi (46′ Nabian), Ladinetti; Ianesi (70′ Polizzi), Manfredonia, Vitali (78′ Coviello); Andolfi (46′ Battimelli). All. Lisuzzo

CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi; Cristallo Papini, Celesia, Pierno (83′ Martina); Gargiulo, Cerretelli, Gala (69′ Serra); Bifulco (83′ Nocerino), Magnaghi (59′ Padula), Leonetti (69′ Di Livio). All. Zauri

Reti: 6′ Leonetti, 9′ Magnaghi, 30′ Pierno, 68′ Bifulco.

Note: Ammoniti: Faggi (P), Leonetti (C), Tantalocchi (C), Padula (C), Vitali (P), Ladinetti (P).