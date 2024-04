Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Basket serie B, Empoli batte Junior Casale 89-80

Basket serie B, Use Computer Gross di Empoli batte 89-80 i piemontesi di Casale Monferrato.

Verso i playoff con tanta voglia di divertirsi ancora. E’ con questo spirito che l’Use Computer Gross allenata da Luca Valentino si appresta a vivere le ultime due partite della stagione. Matematicamente certa di essere fra le prime tre del campionato, la squadra di coach Valentino si prepara ad andare a giocare sabato sul campo della capolista Saronno ed a ricevere in casa il turno successivo Pavia con la leggerezza, sottolinea la società, di chi sa di avere le spalle libere da pressioni.

Ne è convinto anche uno dei grandi protagonisti di questa annata, Luca Giannone. “Con Casale abbiamo giocato una buona gara. Sapevamo che nelle ultime partite loro erano in crescita sia in attacco che in difesa e siamo stati bravi ad approcciare bene la partita ed a giocare un match tosto. E’ arrivata una vittoria che per noi è fondamentale sia per la classifica che per prepararci bene alle ultime due gare e soprattutto ai playoff”.

Una seconda fase con una sola sconfitta. “Nella prima metà di stagione abbiamo sofferto anche per infortuni importanti ed altri problemi. Ora stiamo bene, le rotazioni sono lunghe e tutti diamo il nostro contributo. Lavoriamo bene durante la settimana e, in partita, abbiamo sempre dato il massimo. Finora abbiamo perso solo con Saronno che è prima e di appena tre punti, un bilancio sicuramente importante che ci ripaga del lavoro che abbiamo fatto”.

USE COMPUTER GROSS

Giannone 23, Regini ne, Baccetti, Sesoldi 9, Rosselli 15, Fogli ne, Calabrese 2, De Leone 12, Mazzoni 8, Quartuccio 5, Tosti ne, Cerchiaro 15. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

JUNIOR CASALE

Giacomelli 4, De Ros 10, Sirchia 11, Formenti 22, Avonto 8, Raiteri 12, Dimitrov 12, Cappello ne, MInelle ne, Galluzzo, Rozzo 1. All. Arioli (ass. Piochi)

Arbitri: Zanzanella di Rapolano Terme e Nocchi di Vico Pisano

Parziali: 25-16, 45-46 (20-30), 73-64 (28-18), 89-80 (16-16)