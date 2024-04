Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Empoli-Torino, Davide Nicola: “Vivo solo per il nostro obiettivo”.

Empoli-Torino sabato 6 aprile alle ore 20.45 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

Partita valida per la 31esima giornata di serie A diretta dall’internazionale Davide Massa di Imperia. Assistenti Gamal Mokhtar di Lecco e Khaled Bahri di Sassari. Quarto ufficiale Francesco Cosso di Reggio Calabria. Aleandro Di Paolo di Avezzano il Var e Rosario Abisso di Palermo l’Avar.

Empoli di Davide Nicola, a quota 25 punti in classifica, impegnato nell’obiettivo salvezza.

Torino di Ivan Juric a quota 44 punti che guarda verso l’Europa

Juric: “Ci manca l’ultima pazzia per spingere forte e ottenere qualcosa che tre mesi non avrei pensato possibile: dobbiamo andare avanti così, l’unico rammarico è legato ai tanti infortuni”: il tecnico del Torino, Ivan Juric, continua a credere fortemente all’Europa.

“Sono soddisfatto della mia squadra, ma la differenza tra noi e chi lotta per salvarsi è minima. Di conseguenza in Toscana sarà molto complicata: li ho visti a San Siro e mi sono piaciuti, non penso minimamente al derby contro la Juve della prossima settimana”.

Nicola: “Partita molto importante, lo sanno anche i ragazzi, io credo che questa squadra stia facendo molto. Quello dell’attacco è un falso problema, i numeri della squadra in queste dieci partite sono stati importanti. Consideriamo anche gli avversari incontrati nelle ultime tre partite: la prima, la seconda e la terza difesa del campionato. Il Torino è una squadra molto difficile, con un coefficiente di difficoltà importante: ha fisicità, hanno fatto 15 clean sheet. Il Torino arriva da tre di anni di grande lavoro con Juric.

Noi in queste dieci partite abbiamo dimostrato numeri da squadra che non è dove è adesso in classifica. Dovremo giocare con una sana pazzia per andare oltre, è l’opportunità per dare credito a tutto quello che abbiamo fatto nelle ultime tre partite. Abbiamo in testa un obiettivo che è pazzesco perché sarebbe la prima volta nella storia dell’Empoli, io vivo solo per quello. Il nostro punto di forza? Creare da subito un gruppo squadra ed un gruppo di lavoro, senza questo non vai da nessuna parte. Un altro punto di forza è la capacità di credere nelle qualità delle singole persone e la serietà della società e dell’ambiente, che ti mette nelle condizioni di lavorare al meglio. Il risultato è figlio di tante cose, la prestazione del lavoro. Il punto di forza del Torino è nell’identità creata negli ultimi tre anni. Con il Torino sarà la partita di tutti, anche mezz’ora può fare la differenza”.

Poi Nicola: “Io nel cuore dei tifosi? Spero di rimanere nel cuore dei nostri tifosi, mi auguro che possano essere in massa allo stadio. Si sta creando una sinergia importante con la nostra gente, che si può migliorare ancora, ci danno tanta energia. Possibile il doppio centravanti dall’inizio? Stiamo sperimentando diverse cose, mantenendo la nostra struttura di gioco che ci sta permettendo di impiegare più giocatori offensivi possibili.

Abbiamo impostato la settimana al fine di recuperare il necessario per poter preparare al massimo questa gara. Abbiamo provato due assetti che prevedono cose diverse. La prestazione con l’Inter è stata importante? Abbiamo performato sotto il profilo della prestazione ma non del risultato nelle ultime quattro partite. L’identità di gioco è sempre andata crescendo e le strategie si stanno acquisendo. Abbiamo incontrato gli avversari nel loro miglior momento di forma. Per fare una prestazione che porta al risultato si deve lavorare duramente sul campo. Mi interessa che i ragazzi giochino con l’intenzione di fare una grande impresa, in questo modo avremo più possibilità di esprimerci”.