Inter-Empoli, Nicola: “Ogni grande squadra può concedere qualcosa”.

Inter-Empoli, è il posticipo al Meazza di Milano a chiudere lunedì 1 aprile la 30esima giornata di serie A alle ore 20.45.

Partita molto impegnativa per l’Empoli di Davide Nicola a quota 25 punti in classifica con la leader Inter di Inzaghi a quota 76 punti.

Inter-Empoli diretta da Federico Dionisi di L’Aquila. Filippo Valeriani di Ravenna e Domenico Fontemurato di Roma 2 gli assistenti. Marco Monaldi di Macerata il quarto ufficiale. Valerio Marini di Roma 1 il Var e Maurizio Mariani di Aprilia l’Avar.

Con la sfida Inter-Empoli Simone Inzaghi festeggia 150 partite in nerazzurro.

Davide Nicola: “Affrontiamo una squadra performante sotto tutti i punti di vista. Sono le classiche partite in cui possiamo confrontarci con squadre di questo livello. Tutto quello che abbiamo fatto prima è stato riconosciuto, adesso inizia l’ultima parte di campionato. Noi non cambieremo mentalità. Dobbiamo trasformare in punti la nostra competitività. L’Inter è una squadra che sa costruire da dietro, con movimenti di qualità, una squadra che sa rallentare e accelerare il gioco. È una squadra assolutamente completa, altrimenti non sarebbe dove è. Qualsiasi grande squadra può concedere qualcosa agli avversari e noi dovremo essere bravi a concretizzare ciò che abbiamo analizzato in queste settimane“.