Dalla serie A alla C: tutte le trattative del calciomercato toscano

Il calciomercato estivo continua a infiammare l’estate toscana, con le squadre della regione impegnate a definire le rose in vista della prossima stagione. Tra colpi in entrata, cessioni eccellenti e trattative serrate, il panorama si evolve rapidamente, promettendo un campionato ricco di sorprese.

Fiorentina: si cerca il vice Džeko, occhi su Pinamonti e Okafor

Con Stefano Pioli ormai ai blocchi di partenza per la sua seconda avventura sulla panchina viola e l’acquisto di Edin Džeko già ufficializzato, la Fiorentina sta costruendo passo dopo passo il nuovo volto della squadra per la stagione 2025/26. Il club gigliato, al lavoro su più fronti, ha già chiuso per diversi rinforzi di prospettiva: tra questi spiccano l’ex Empoli Mattia Viti, il talento del Como Alessandro Fazzini e la permanenza a sorpresa di Antonín Barák, affiancata però da un vero colpo di mercato: la conferma in maglia viola di Gudmundsson, che ha deciso di restare nonostante le molte sirene.

In attacco, con Moise Kean destinato a recitare il ruolo di partner principale di Džeko, la dirigenza è alla ricerca di un vice di qualità. Tra i nomi seguiti figurano Andrea Pinamonti e Noah Okafor, entrambi giovani ma con esperienza nei grandi palcoscenici.

Anche in difesa i lavori sono in corso: l’interesse per Leo Østigård del Rennes è concreto, ma l’operazione si presenta complessa.

Sul fronte cessioni, la Fiorentina ha salutato diversi protagonisti delle ultime stagioni. Cristiano Biraghi è stato riscattato dal Torino, mentre hanno lasciato Firenze anche Danilo Cataldi, Yacine Adli, Michael Folorunsho, Andrea Colpani e Nicolò Zaniolo, che proseguiranno altrove la propria carriera.

Pisa: Simeone un sogno che si allontana, spunta Bonazzoli

Il Pisa torna in Serie A con entusiasmo e grandi ambizioni. Alla guida della squadra ci sarà Alberto Gilardino, scelto dalla dirigenza nerazzurra per dare continuità a un progetto tecnico che punta alla salvezza ma con uno sguardo coraggioso verso la parte sinistra della classifica.

Sul fronte mercato, dopo la fine dei prestiti sono rientrati alla base Sernicola, Solbakken, Morutan, Castellini e Abilgaard. Il club dovrà ora decidere se puntare su alcuni di loro per la stagione o cercare nuove soluzioni. Intanto, sono stati ufficializzati tre importanti arrivi: dal Frosinone sono stati ingaggiati Isak Vural e Mateus Lusuardi, due giovani che hanno mostrato ottime potenzialità in cadetteria. A completare il pacchetto di rinforzi c’è Jeremy Mbambi, promettente attaccante belga classe 2004 che si aggregherà alla prima squadra per la preparazione estiva.

Il sogno proibito resta Giovanni Simeone, che il Pisa vorrebbe riportare in Toscana, ma le richieste del Napoli appaiono proibitive. Per questo motivo, si valutano alternative più accessibili. Non è da escludere neanche la pista Alessio Zerbin, rientrato al Napoli dopo una stagione brillante con la maglia del Venezia.

Per il centrocampo il nome più caldo resta quello di Oussama Targhalline del Feyenoord, mediano tecnico e dinamico che piace molto al nuovo mister. In difesa, invece, si continua a monitorare Pawel Dawidowicz dell’Hellas Verona, profilo duttile e di grande fisicità.

Il Pisa è pronto a recitare un ruolo da outsider.

Empoli: si stringe per Cerri, le uscite modellano la rosa

Dopo la retrocessione in Serie B, l’Empoli ha avviato una profonda rifondazione sotto la guida di Guido Pagliuca, chiamato a ricostruire una squadra competitiva e con ambizioni di immediato riscatto. Il mercato in uscita è vivace, con molti nomi destinati a cambiare maglia. Dopo la già ufficializzata cessione di Luca Marianucci al Napoli, è arrivato anche l’addio a Jacopo Fazzini, talento cresciuto in casa e ora pronto per una nuova avventura alla Fiorentina.

In uscita anche Tino Anjorin in orbita Torino. Resta incerta invece la situazione di Saba Goglichidze, che continua ad attirare l’interesse di diversi club di Serie A, ma al momento non sono arrivate offerte concrete.

Sul fronte entrate, si lavora al ritorno in azzurro di Alberto Cerri. Intanto è stato ufficializzato l’acquisto di Edoardo Saporiti, giovane esterno offensivo classe 2001, prelevato dalla Lucchese: un investimento sul futuro che conferma l’intenzione del club di puntare su un mix di esperienza e talento emergente.

Le prossime settimane saranno decisive per completare il nuovo assetto della squadra. L’obiettivo è chiaro: costruire un gruppo solido, affamato e pronto a riportare l’Empoli subito tra le grandi.

Carrarese, avanti con Calabro e mercato ambizioso per essere ancora protagonista in B

Dopo una stagione d’esordio in Serie B oltre le aspettative, la Carrarese guarda al futuro con ambizione e idee chiare. Il segnale più forte arriva dalla panchina: Antonio Calabro ha rinnovato il contratto fino al 2027, garanzia di continuità tecnica e progettuale per un club deciso a consolidarsi nella categoria.

La priorità sul mercato resta la difesa, da ricostruire dopo le partenze registrate nelle ultime settimane. Tra i pali si lavora al ritorno di Marco Bleve, mentre per il reparto arretrato e la mediana la dirigenza sta seguendo diversi profili di prospettiva e affidabilità.

Uno dei nomi più caldi è quello di Manuel Cicconi, tra i protagonisti della salvezza e ora al centro di un forte interesse da parte di diverse squadre: la Carrarese, però, vuole blindarlo. In uscita non sono previste rivoluzioni, ma resta viva l’attenzione sulle conferme di elementi chiave come Torregrossa, il cui peso nello spogliatoio è considerato fondamentale.

Sul fronte entrate, fari puntati anche su diversi giovani in orbita Fiorentina: piacciono Rubino e Amatucci, entrambi considerati profili ideali per rinforzare il centrocampo. In alternativa, resta d’attualità il nome di Filippo Melegoni, reduce dall’esperienza con la Reggiana, che garantirebbe qualità ed esperienza in mediana. In attacco, la dirigenza segue con attenzione la pista che porta a Gabriele Moncini, attualmente al Benevento, e considerato un profilo adatto al gioco di Calabro.

Un mercato che si preannuncia dinamico, ma sempre all’insegna della sostenibilità e dell’equilibrio: la Carrarese vuole restare in B da protagonista.

Arezzo, obiettivo serie B: arriva Venturi in porta, Dezi rinnova

L’Arezzo non fa mistero delle sue ambizioni: dopo una stagione positiva, il club amaranto punta con decisione alla promozione in Serie B. Per farlo, servono almeno 7-8 innesti mirati, in grado di alzare il tasso tecnico ed esperienziale della rosa.

La priorità era individuare un portiere affidabile da affiancare al giovane Luca Trombini, e la scelta è già stata fatta: è stato ufficializzato l’ingaggio di Giacomo Venturi, estremo difensore con una lunga esperienza tra Serie C e B, che andrà a coprire un ruolo chiave nello scacchiere amaranto. Resta comunque vivo l’interesse per Giacomo Poluzzi del Sudtirol, se dovesse aprirsi uno spiraglio sul mercato.

Nel frattempo è arrivata anche la prima uscita ufficiale: Masetti ha salutato Arezzo per accasarsi alla Pianese, operazione che rientra nel processo di rinnovamento della rosa. Sul fronte conferme, invece, il club ha blindato un tassello fondamentale del centrocampo: Jacopo Dezi ha firmato il rinnovo, assicurando qualità ed esperienza alla mediana anche per la prossima stagione.

Per le corsie difensive, i profili seguiti con maggiore interesse restano Ettore Quirini (Milan Futuro) e Fabio Tito (Ternana), mentre in attacco si continua a lavorare sull’arrivo di un centravanti di categoria. Il nome più caldo è Raffaele Russo dell’Avellino, ma restano sul taccuino anche Simone Mignani e Thomas Stuckler, quest’ultimo reduce da una stagione da 16 reti con la maglia della Giana Erminio.

Livorno, ufficiale Formisano: parte la rivoluzione amaranto

Il Livorno si prepara al ritorno tra i professionisti con una profonda rivoluzione tecnica e una nuova guida in panchina: Alessandro Formisano è stato ufficializzato come nuovo allenatore degli amaranto. La sua nomina segna l’inizio di un nuovo corso, con l’obiettivo dichiarato di costruire una squadra competitiva per la Serie C.

A centrocampo, la dirigenza guarda con attenzione in casa Lucchese, dove piacciono Welbeck e Antoni, entrambi profili interessanti per dare spessore alla mediana. In attacco, si monitora da vicino la situazione di Simone Rossetti, reduce da una buona annata alla Recanatese e ritenuto un profilo adatto al gioco di Formisano.

Intanto sono state ufficializzate le prime tre cessioni: salutano la maglia amaranto Matteo Frati, Giacomo Siniega e Andrea Fancelli, operazioni che liberano spazio e risorse per i nuovi innesti.

La fase di costruzione è appena iniziata, ma il nuovo Livorno ha già tracciato la sua rotta: idee chiare, un tecnico ambizioso e la volontà di riportare entusiasmo in una piazza che sogna il ritorno ai livelli che le competono.

Pianese, si riparte da Birindelli: ufficiali Masetti, Ongaro e il rinnovo di capitan Simeoni

La Pianese apre la nuova stagione con ambizione e un progetto tecnico ben definito. In panchina arriva Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus e reduce dall’esperienza alla guida della Primavera dell’Empoli. La scelta di puntare su un tecnico giovane e preparato conferma la volontà del club di investire su idee nuove e sulla valorizzazione dei giovani talenti.

Sul mercato, iniziano ad arrivare le prime ufficialità. Dall’Arezzo è stato riscattato Lorenzo Masetti, che dopo la parentesi in prestito vestirà nuovamente la maglia bianconera. In attacco, invece, la novità è l’ingaggio del canadese Easton Ongaro, attaccante possente e tecnico, arrivato in prestito dal Trapani all’interno di uno scambio che ha portato Nicoli in Sicilia.

Un’altra notizia importante per lo spogliatoio è il rinnovo di contratto del capitano Simeoni, che rappresenterà ancora il punto di riferimento per esperienza e leadership.

Pontedera, parte ufficialmente la stagione: mercato tra ritardi, giovani e tanti incastri da risolvere

Con l’inizio ufficiale della stagione agonistica 2025-2026, il Pontedera può finalmente trasformare in firme i numerosi accordi finora soltanto verbali. Dopo una fase iniziale caratterizzata da qualche rallentamento, la coppia Taldo-Menichini è ora pienamente al lavoro nella definizione della nuova squadra. Leonardo Menichini è stato confermato alla guida tecnica, mentre il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà coordina le operazioni di mercato in una fase che si preannuncia cruciale: la rosa attualmente conta appena dieci giocatori confermati dalla scorsa stagione.

L’obiettivo della società è costruire il gruppo quasi al completo entro il 18 luglio, data di partenza del ritiro precampionato, lasciando però un margine del 20% per eventuali innesti successivi. Una strategia che mira a garantire equilibrio e flessibilità nel corso dell’estate.

Tra i nomi monitorati figura Jacopo Seghetti, portiere classe 2005 di proprietà dell’Empoli, anche se – come spesso accade in Serie C – Pontedera non rappresenta la prima opzione per molti profili, con diversi atleti ancora indecisi e in attesa di altre proposte. Taldo, intanto, lavora per comporre una rosa costruita su coppie affidabili per ogni ruolo, dando priorità a giocatori polivalenti in grado di coprire più posizioni. Lo sguardo della dirigenza si estende anche alla Serie D, dove vengono seguiti giovani promettenti in cerca di una ribalta professionistica.

Nel frattempo, si registra l’addio di Matteo Guidi, che ha firmato da svincolato con il Cesena, mentre appaiono più complicate le ipotesi di un ritorno in granata per i prestiti Corona e Sala. Circostanze che obbligano la società a trovare nuove soluzioni sul mercato, nella consapevolezza che la ricostruzione sarà profonda e dovrà essere gestita con rapidità e lungimiranza.