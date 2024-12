Commando di sette uomini blocca le strade ed assalta la ditta orafa: ingente il bottino

Getting your Trinity Audio player ready...

SUBBIANO – Un altro colpo clamoroso ai danni di una ditta nell’Aretino con la tecnica del commando.

Per rubare all’azienda orafa Croma Catene, come già avvenuto in altri blitz recenti, ignoti hanno bloccato le strade d’accesso alla città con due camion e, utilizzando un caterpillar come ariete, hanno sfondato il cancello entrando poi all’interno della ditta di Subbiano, in provincia di Arezzo, portando via così metallo prezioso per un bottino che dovrebbe essere molto elevato ma è ancora da quantificare.

Si tratta, quello avvenuto alle 3.30 del mattino del 2 dicembre, del 24esimo furto in una ditta orafa. Ad agire, secondo le prime ricostruzioni, un commando di sette persone con tre mezzi pesanti, uno dei quali usato per sfondare l’ingresso. Dopo la fuga su un furgone della ditta lo avrebbero abbandonato per trasportare il bottino trovato sugli scaffali e sui banchi in un altro mezzo.

A indagare sull’accaduto, dopo la segnalazione arrivata dalle guardie giurate che si occupano della sorveglianza delle ditte orafe della zona, sono i carabinieri, che hanno messo al vaglio le telecamere di videosorveglianza.