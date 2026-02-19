11.9 C
Fermati al posto di blocco, in auto i proventi della truffa del falso carabiniere: arrestati

In manette due uomini di origini napoletane, di 54 e 22 anni: avevano colpito un 82enne della provincia di Siena

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Fermati al posto di blocco, in auto i proventi della truffa del falso carabinieri: arrestati (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

MONTEVARCHI – I carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato due uomini di origini napoletane, di 54 e 22 anni, per aver messo in atto una truffa ai danni di una persona di 82 anni della provincia di Siena, con la tecnica dei finti carabinieri.

In particolare, i due uomini avevano fatto credere all’anziano che suo figlio aveva investito colpevolmente due persone e che per evitare più gravi conseguenze, avrebbe dovuto versare del denaro, a titolo di risarcimento, alle vittime.

I due si erano successivamente portati nell’abitazione dell’ignara vittima, che aveva provveduto a consegnare tre orologi, quattro anelli in oro e un bracciale in oro bianco ai due finti carabinieri.

Fatale si è rivelato un posto di controllo attuato dai carabinieri della stazione di Montevarchi, i quali, insospettiti dalla presenza dei due uomini a bordo di un’autovettura noleggiata da una società di Campobasso, hanno perquisito i due e il mezzo, rinvenendo la refurtiva, risultata poi essere il provento della truffa.

Gli arrestati sono stati condotti al carcere di Arezzo, a disposizione della procura del capoluogo aretino, che sta conducendo ulteriori indagini per accertare se abbiano commesso ulteriori colpi in giro per l’Italia.

© Riproduzione riservata

