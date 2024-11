Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – In autostrada con oltre 40 chili di cocaina: arrestato in A1

In autostrada con quasi chili di cocaina in auto, fermato e arrestato un uomo di 32 anni di origini albanesi. L’uomo è stato scoperto in A1 all’altezza di Badia al Pino, vicino ad Arezzo, dalla Polizia stradale di Battifolle. Valore sul mercato quattro milioni.

La droga era suddivisa in 40 panetti e nascosta nel doppiofondo dell’auto su cui viaggiava l’uomo.

Secondo la Polstrada, una volta spacciata, la cocaina recuperata avrebbe fruttato oltre 4 milioni di euro.