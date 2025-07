Dalla guida in stato di ebbrezza alla violazione del Daspo urbano: 13 denunce in una settimana

Fra questi il 9 luglio alle 2,30 a Pisa una 28enne è stata fermata in via dei Pioppi alla guida della propria auto, con un tasso eccezionalmente elevato di 2,02 g/l e denunciata anche per minaccia a pubblico ufficiale per le frasi nei confronti dei militari. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca.

Due persone sono state denunciate per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici dopo essere risultate positive a un drug-test rapido. A Vecchiano un 40enne è risultato positivo alla cocaina a Migliarino Pisano così come a Pisa un 30enne.

L’attività di controllo ha permesso di individuare e denunciare soggetti che non hanno rispettato le misure di prevenzione a cui erano sottoposti. A Volterra un 19enne è stato denunciato per violazione di Daspo urbano, sorpreso davanti a un locale pubblico nel centro storico. A Pisa un altro 19enne è stato denunciato per inosservanza di Daspo urbano, essendo stato controllato in via Puccini e risultato destinatario di un provvedimento in corso di validità. Infine un 29enne senza fissa dimora è stato denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, poiché sorpreso in viale Gramsci mentre cedeva un tablet rubato a un’altra persona.