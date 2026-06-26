In mille per l’ultimo saluto a Sara Ceccantini, morta in un incidente a Mykonos

AREZZO – Una cattedrale gremita e avvolta in un silenzio irreale ha accolto l’ultimo, straziante saluto a Sara Ceccantini, la trentanovenne aretina tragicamente scomparsa in un incidente stradale a Mykonos, in Grecia. Erano circa in mille i presenti nel duomo di Arezzo per stringersi attorno alla famiglia in un momento di dolore incommensurabile. A officiare la cerimonia sono stati il parroco don Alvaro Bardelli e don Alessandro Tracchi, il sacerdote con cui Sara condivideva da tempo un profondo impegno come catechista. Tra i banchi, visibilmente commosso, anche il patron di Prada, Patrizio Bertelli: l’imprenditore ha voluto abbracciare di persona i familiari e si è attivato fin da subito per occuparsi personalmente delle complesse procedure di rientro della salma della giovane donna, stimata dipendente dello stabilimento Prada di Terranuova Bracciolini.

La navata centrale era illuminata solo da una luce soffusa, tutta concentrata sul feretro coperto di fiori bianchi, sul quale spiccavano i cognomi di Sara e del compagno Luca Bugialli. Quello che doveva essere il periodo più bello della sua vita si è trasformato in un dramma ingiustificabile: i due si sarebbero dovuti sposare lo scorso 20 giugno e quel viaggio in terra ellenica con le amiche storiche rappresentava proprio il suo addio al nubilato. Un destino spezzato a un passo dall’altare e a pochi mesi dal suo 40esimo compleanno, per il quale il fidanzato stava già preparando in segreto una grande festa a sorpresa a ottobre.

Durante una toccante omelia, don Alessandro Tracchi ha tratteggiato il profilo di una donna solare e generosa, ricordando il suo impegno costante con i più piccoli: “Era la gioia dei bambini”, ha detto il sacerdote, richiamando l’affetto profondo che Sara seminava nella comunità.

Chi l’ha conosciuta l’ha descritta come una presenza luminosa, capace di migliorare la vita di chiunque le camminasse accanto. Il pensiero più doloroso e commosso dell’intera celebrazione è stato rivolto alla figlia di appena 3 anni, rimasta senza la mamma e rimasta protetta lontano dalla cerimonia, ma al centro delle preghiere e del futuro sostegno di un’intera città.