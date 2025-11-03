17.5 C
Auto si ribalta sulla strada regionale 71: ferito estratto dai vigili del fuoco

Un automobilista è rimasto intrappolato dopo un incidente a Policiano, soccorso e trasportato in ospedale

Cronaca
REDAZIONE
Vigili del fuoco
Foto di: Vigili del fuoco
AREZZO – Un intervento dei vigili del fuoco di Arezzo ha avuto luogo poco dopo le 13 sulla Strada Regionale 71, nei pressi di Policiano, a seguito di un incidente che ha coinvolto due vetture. Una delle auto si è ribaltata su un fianco.

All’arrivo dei soccorritori, uno degli occupanti era rimasto bloccato all’interno del veicolo. La squadra dei vigili del Fuoco ha eseguito le operazioni di estricazione, consegnando il ferito al personale del 118, che ha provveduto al trasporto in ospedale.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i vigili urbani, per i rilievi e gli accertamenti del caso. L’episodio sottolinea l’importanza dell’intervento tempestivo dei soccorsi in caso di incidenti stradali gravi

