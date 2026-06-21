Negoziante aggredito a Loro Ciuffenna finisce in ospedale

LORO CIUFFENNA – Una violenta aggressione si è consumata nella serata di ieri (20 giugno) all’interno di un locale pubblico lungo la strada provinciale 1, nel territorio comunale di Loro Ciuffenna.

L’allarme è scattato intorno alle 20,40, quando la centrale operativa del 118 è stata attivata per prestare soccorso alla vittima del raid, rivelatasi poi essere lo stesso proprietario dell’attività commerciale. L’uomo ha riportato diverse ferite nel corso della colluttazione ed è stato trasferito d’urgenza in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia a Montevarchi per ricevere le cure necessarie.

La macchina dei soccorsi sanitari si è mobilitata immediatamente con l’invio sul posto dell’auto infermierizzata del Valdarno e di un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini.

I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto al commerciante, prima di disporre il trasferimento in ospedale per accertamenti. Restano ancora da chiarire i motivi che hanno scatenato l’aggressione e la dinamica esatta dei fatti: sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri.