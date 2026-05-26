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Noti come spacciatori trovati all’interno del locale: licenza sospesa per 15 giorni

Provvedimento emesso dal questore come misura preventiva ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Cronaca
REDAZIONE
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Noti come spacciatori trovati all'interno del locale: licenza sospesa per 15 giorni (foto polizia)
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO – Il questore di Arezzo ha sospeso da oggi, per quindici giorni, la licenza dell’attività di un esercizio pubblico regolarmente autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona centrale della città.

Il provvedimento di sospensione dell’attività è stato adottato a seguito di controlli effettuati dal personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che in due occasioni ha visto la presenza all’interno dei locali dell’attività di soggetti dediti al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, proprio nell’ultimo evento è stato tratto in arresto un cittadino extracomunitario, il quale occultava sulla propria persona della sostanza stupefacente del tipo eroina.

In questo caso l’intervento del questore della Provincia di Arezzo mira a dissuadere i soggetti indesiderati attraverso la misura della sospensione della Scia di somministrazione di alimenti e bevande, limitata nel tempo, del locale costituente punto di riferimento per coloro che, come si è acclarato nei due episodi, è punto di riferimento per le persone che sono dedite allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

 

© Riproduzione riservata

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