Rientra dall’estero e viene arrestato: 31enne macedone deve scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione

AREZZO – Il personale della Squadra Mobile Perugia e Arezzo ha dato attuazione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura di Perugia, nei confronti di un cittadino macedone di 31 anni, condannato alla pena di 2 anni 4 mesi di reclusione, per i reati di furto aggravato e ricettazione.

Il 31enne era stato condannato dal tribunale ordinario di Arezzo con sentenza definitiva dell’11 maggio 2018 per il reato di furto aggravato in concorso commesso ad Arezzo.

Nel 2024 era stato condannato anche dal tribunale di Perugia per i reati di furto aggravato e ricettazione, commessi a Città di Castello.

Giunto il provvedimento definitivo, dopo accertamenti info-investigativi svolti dalla squadra mobile di Perugia e dalla squadra mobile di Arezzo, gli investigatori hanno compreso che il cittadino macedone si era rifugiato all’estero per sottrarsi al provvedimento restrittivo. Compreso tuttavia che egli avrebbe fatto di lì a poco rientro in Italia venivano svolti ulteriori accertamenti fino a risalire alla prenotazione di un volo Tirana-Perugia effettuata proprio dal soggetto destinatario del provvedimento di carcerazione per l’indomani.

Il giorno 12 giugno all’aeroporto di Perugia il 31enne macedone trovava ad attenderlo, gli operatori della Squadra Mobile di Perugia e della Squadra Mobile di Arezzo, che prendevano così in consegna il condannato e, dopo le attività di rito, lo conducevano al carcere di Perugia – Capanne dove dovrà scontare la pena di anni 2 e mesi 4 di carcere per i reati a lui ascritti.