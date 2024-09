Ruba il telefono cellulare di reperibilità alla guardia medica: denunciata una donna

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATOVECCHIO STIA – Ruba il telefono di servizio della guardia medica di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo.

Una donna residente nel Casentino è stata denunciata per il fatto dai carabinieri di Bibbiena. Secondo quanto ricostruito nella serata del 2 settembre, il medico di turno alla Guardia Medica di Pratovecchio-Stia ha segnalato che qualcuno si era introdotto furtivamente all’interno dei locali ambulatoriali e aveva asportato il telefono cellulare di servizio utilizzato dai medici. Uno strumento che, esulando dal mero valore commerciale, è essenziale per consentire la reperibilità e il rapido soccorso dei pazienti nelle aree servite dalla Guardia medica locale, spesso interessata in servizi domiciliari svolti nelle vaste aree del territorio di competenza.

Le indagini, avviate immediatamente, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento. Grazie a rapidi accertamenti quali l’acquisizione delle testimonianze e la visione delle telecamere di zona, è stato accertato che una donna si era introdotta all’interno dell’ambulatorio durante la sua apertura e aveva sottratto il dispositivo. A seguito di queste informazioni, i carabinieri hanno una perquisizione al domicilio della sospettata, a questo punto la donna, vistasi scoperta, ha spontaneamente consegnato il cellulare sottratto.

Al termine delle attività, al medico è stato restituito il telefono cellulare, potendo così continuare a svolgere il suo prezioso servizio assistenziale nei confronti della comunità. Lo stesso medico ha ringraziato calorosamente i carabinieri per quanto fatto.

La donna è stata denunciata alla competente autorità giudiziaria.