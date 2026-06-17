Trova su un treno un portafoglio con soldi, carte e documenti e lo restituisce alla polizia

CORTINA – Lunedi mattina, mentre si trovava a bordo del treno regionale Roma – Firenze, un ventenne di Camucia ha rinvenuto un portafoglio contenente una discreta somma di denaro, documenti e carte di credito.

Senza pensarci due volte, immaginando la preoccupazione e le difficoltà del legittimo proprietario, il giovane si è recato agli uffici della questura di Arezzo per consegnarlo al personale della polizia.

Questa mattina, il proprietario, un imprenditore di autotrasporti di Frosinone, dopo aver stretto la mano al giovane cortonese, ha potuto recuperare il suo portafogli con documenti e denaro, senza aver dovuto affrontare il disagio della duplicazione dei documenti e delle carte di credito.

L’uomo ha espresso la sua gratitudine, nei confronti del giovane della nostra provincia, con una ricompensa.

La polizia esprime il proprio apprezzamento per quanto accaduto, sottolineando che esempi come questo contribuiscono a rafforzare il senso di comunità e di reciproca fiducia.